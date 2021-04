Maria De Filippi, rivelazione clamorosa di Maurizio Costanzo: “Non voleva farlo”

Maurizio Costanzo si lascia andare ad una rivelazione clamorosa sul passato lavorativo della moglie Maria De Filippi: “Non voleva farlo”.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo formano una delle coppie più longeve della televisione italiana. Oltre ad essere felicemente sposati, il giornalista e la conduttrice sono due dei personaggi più importanti del mondo dello spettacolo. Protagonisti da anni del piccolo schermo, i loro successi sono una garanzia di successo.

Maria De Filippi, partita in sordina, anno dopo anno, è riuscita a diventare una punta di diamante della televisione. Eppure, il marito, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Diva e Donna, svela un retroscena sugli inizi della carriera della moglie.

Maurizio Costanzo, la verità sull’inizio della carriera di Maria De Filippi

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, genitori di Gabriele che, su Instagram, ha condiviso una foto del suo passato, condividono anche la passione per il mondo della televisione. Tuttavia, inizialmente, la De Filippi non aveva alcuna intenzione di metterzi davanti ad una telecamera.

LEGGI ANCHE –> Gabriele Costanzo è il figlio che Maria De Filippi ha sempre desiderato: ecco perché

“Lei non voleva saperne di fare televisione”, ha confessato Maurizio Costanzo ricordando l’inizio della carriera della moglie.



Nella De Filippi, Costanzo ha trovato la donna della sua vita e lo conferma lo stesso giornalista. A Dive e Donna, infatti, ha parlato così della moglie:

“La donna della mia vita, nella mano della quale vorrei morire. E’ anche la mia perla come talent scout. Era con me la notte dell’attentato. La mia più esilarante scoperta“.

Un amore importante quello che unisce Costanzo e la De Filippi.

“Assolutamente amore. Tanta amicizia e solidarietà reciproca, che poi fanno parte dell’amore. Non dimentica quello che ho fatto per lei. Ci unisce anche la stessa ipersensibilità per gli animali”, ha aggiunto ancora il giornalista.

“Penso di avere contribuito a portare equilibrio e serenità nella vita di Maurizio, così come lui ha portato equilibrio e serenità nella mia. Io e lui ci siamo incontrati al momento giusto, all’età giusta, quando certe sue ansie erano state placate, certi traguardi erano stati raggiunti […] Ho accettato di rispettare la sua voglia di lavorare in santa pace tutto il giorno. Anzi, mi sono messa a lavorare quanto lui, perché era l’unico modo per riuscire a stargli accanto. Con gli anni sono persino riuscita a insegnarli che poteva fare le vacanze: la prima volta al mare, dopo non so quanti anni è venuto con me!”, confessava nel 2018 la De Filippi al settimanale Di Più.