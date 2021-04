Gossip e Spettacolo, le news del 29/4: Dayane si ricrede su Giulia e Pierpaolo

Le top news del 29 aprile del TG Pettegola, su gossip e spettacolo, non potevano non parlare della storia tra Giulia Salemi e Pierpaolo.

Il TG Pettegola, ogni giorno, è pronto a tenerti aggiornata con le migliori notizie relative al mondo del gossip e dello spettacolo. Protagonisti indiscussi del nuovo video di oggi sono Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due hanno avuto modo di potersi conoscere meglio all’interno della casa del Grande Fratello Vip e da quel momento non si sono più separati. In molti però hanno insinuato che la loro relazione sia nata soltanto per avere una maggiore visibilità all’interno del reality show e che una volta terminato si sarebbero detti addio. Beh, le cose non sono andate così in quanto i due hanno dimostrato a tutti che si sbagliavano e che sono realmente innamorati l’uno dell’altro.

Perfino Dayane Mello si è ricreduta su di loro, affermando che grazie alla loro storia crede di nuovo nell’amore vero.

TG Pettegola: le 5 top news di gossip e spettacolo del 29 Aprile

Da Giulia Salemi si passa, invece, a Giulia De Lellis. L’esperta di tendenze è finita al centro della polemica a causa di una cena. O meglio: lei e il suo compagno Carlo Beretta, nel pieno della legalità, hanno scelto di andare a cena fuori optando per il ristorante di Cracco. Il web non ha apprezzato questa scelta, sperando che i due potessero scegliere un locale meno famoso da sostenere.

Si passa poi a Valentina Ferragni, la cognata di Fedez è stata accusata di essere una persona incoerente per aver pubblicato un messaggio di body positivity e subito dopo uno scatto che la immortala al centro di una compagna commerciale. Impossibile non menzionare Ilary Blasi che, in occasione dei suoi 40 anni, ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi dove ha rotto il silenzio su Akash Kumar e Ignazio Moser. Quest’ultimo è stato lanciato da lei proprio durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip, dov’è nato l’amore con Cecilia Rodriguez.

Le sfide si fanno sempre più dure e in vista della settima puntata del Serale di sabato prossimo i cantanti e i ballerini rimasti si impegneranno al massimo! Cosa accadrà questa settimana? Ci vediamo dal lunedì al venerdì alle 16.10 su Canale 5 e alle 19.00 su Italia 1 #Amici20 pic.twitter.com/BCPvbpeBtP — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 25, 2021

Per ultima, ma non per importanza, c’è Maria De Filippi furiosa con il cast di Amici 20. Una scenata del genere non si era mai vista prima nella scuola più famosa d’Italia.