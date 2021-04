Per slanciare la figura, togliendole qualche chilo e regalandole invece qualche centimetro in altezza, si può ricorrere a 5 trucchi all’insegna della moda.

La moda serve a farci sentire sempre a nostro agio, perfette in ogni situazione e valorizzare ovviamente i nostri pregi. Ma per i difetti? Certo, anche minimizzare le imperfezioni è un compito che i giusti capi sanno assolvere al meglio e se il look viene ben ponderato, può addirittura riproporzionare la figura e creare pregi dove non ce ne sono.

Di che cosa stiamo parlando? Di alcuni piccoli accorgimenti che consentono di farci apparire più magre e più alte. Vi sembra impossibile, eppure con i giusti capi si può fare.

5 trucchi di moda per apparire più alte e più magre

Per donare verticalità alla figura e far così apparire la silhouette più sottile e più allungata esistono cinque tra capi e accessori che non dovrebbero mai mancare nel nostro guardaroba. Scopriamoli insieme.

Scarpe a punta – Un trucchetto che si adatta perfettamente anche alle scarpe basse, slanciando il piede e, di conseguenza, l’intera figura. Otticamente i polpacci appariranno infatti più assottigliati e la silhouette apparirà più slanciata.

Vita alta – Alzare attivamente il punto vita fa apparire le gambe più lunghe e, di conseguenza, slancia l’intera figura. Importante sarà ricordare di indossare in abbinamento ai capi a vita alta t-shirt e top corti, che ingannino ancora di più l’occhio di chi osserva.

Outfit monocromatico – L’effetto tinta unita dona verticalità alla figura ed assicura quindi un effetto ottico dimagrante. No, non bisogna scegliere per forza il nero: andranno benissimo anche rosso, rosa, verde e, più in generale, tutte le tonalità accese.

Tacchi nude – Se si saprà trovare il giusto punto di colore, quello quanto più possibile simile al nostro incarnato, le décolleté nude saranno perfette per dare slancio all’intera figura. I tacchi infatti ovviamente regalano centimetri preziosi ma il color carne si confonde così bene con quello della pelle da formare un tutt’uno che l’allunga rendendola affusolata.

Righe verticali – Se le righe orizzontali allargano la figura ecco che le verticali sanno renderla svettante. Lo stesso vale anche per i capi plissettati e per i motivi verticali in generale.

Ben cinque assi fashion sono ora nella vostra manicaL giocateli bene e state pur certi che quanto perderete in peso lo guadagnerete in centimetri, almeno otticamente parlando.