Indossare un vestito di jeans è una sorta di manifesto di libertà ed anche per questo è un outfit molto amato dalle donne di tutte le età. Come abbinarlo ve lo spieghiamo qui di seguito, suggerendovi cinque look da capogiro.

Si può portare un vestito di jeans, come quello di Denny Rose nella prima immagine, semplicemente così, con i capelli al vento ed un paio di sandali nude o dorati (anche flat). Costa 189,90 euro e sia lo scollo a V che le maniche a palloncino – sfoggiate anche da Ilary Blasi nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi – sono la tendenza del momento. Scopriamo i cinque modi per abbinare un vestito di jeans per un outfit da social.

Cinque modi per portare un vestito di jeans e fare colpo

Se anche voi siete state catturate dal miniabito Philosphy by Lorenzo Serafini (Alberta Ferretti) sappiate che lo si trova scontato del 30% quindi, in vendita, a 332 euro. Il primo suggerimento è quello di portarlo con una giacca in pelle, il colore va selezionato in base alla propria personalità o secondo quello che si ha già nell’armadio. Certo è che la giacca biker rossa in pelle di Pinko (198 euro) crea il contrasto giusto e rende il look più rock.

Come seconda proposta ci si immagina al mare con questa maglia bianca girocollo semplice in cotone a righe blu da portare ovviamente sotto l’abito in jeans, o la salopette, se preferite. Realizzata da Petit-Bateau, costa solo 25,90 euro. Il match con un paio di sneakers sportive come, ad esempio, le Adidas Performance Runfalcon sarà la scelta adatta per un pomeriggio a passeggio con le amiche.

Se l’abito di jeans che avete scelto è di lunghezza media o lunga meglio mettere un blazer tinta unita nei colori pastello (da lasciare aperto con maniche rimborsate) ed una cintura che sottolinei il punto vita così da creare un binomio cromatico con le scarpe. Gli anfibi in pelle con platform a 495 euro di Red (linea giovane di Valentino) sono la soluzione ideale.

Per illuminare ulteriormente una giornata di sole, il top corto fantasia Albertina di LoveshackFancy va indossato con un denim dress senza maniche. L’obiettivo è che queste, rigonfie a sbuffo enfatizzate dagli orli elasticizzati, possano aver l’effetto che meritano. Su mytheresa è in vendita a 106 euro.

La quinta idea, visto e considerato che le temperature si sono nuovamente abbassate, è quella di indossare una maglia dolcevita sotto il vestito di jeans come quella di Falconeri in cashmere ultrasoft (disponibile in altri dodici colori). Scontata, costa 149 euro.

Sempre per la stessa ragione, meglio coprire un po’ anche le gambe. Gli stivali comodissimi, ed in tinta con la maglia, di Stuart Weitzman sono l’unica opzione possibile per completare l’outfit. Stranamente scontati del 60% si trovano a 340 euro.

Le varianti in jeans sono moltissime, Sportmax ha creato l’abito a camicia minimal che andrà bene anche in ufficio, per essere alla moda con un tocco western. Costa 249 euro.

Prestando attenzione alla taglia, un abito di jeans di qualità dura nel tempo ed è davvero versatile. Ora, con queste idee per abbinarlo non vi resta altro da fare che cambiarvi.

Silvia Zanchi