Il jeans è uno dei tessuti migliori per la creazione di outfit per la primavera: l’abito di jeans di Elisabetta Gregoraci è tutto da imitare.

Elisabetta Gregoraci è stata una delle regine di stile degli ultimi mesi e, proprio per questo motivo, continua a sfornare capi da indossare a tutti i costi per non passare inosservate esattamente come lei.

L’abito di jeans che Elisabetta Gregoraci ha indossato a pochi giorni dall’uscita dalla casa del Grande Fratello coniuga eleganza e sportività, con un tocco classico dato dalle ampie maniche a sbuffo e dalla lunghezza della gonna, che arriva, affusolata ed elegante, fino al ginocchio.

Essendo un abito di denim naturalmente non può non essere sportivo: le spesse impunture che lo attraversano lo rendono un capo deciso, con chiarissimi richiami ai pantaloni che tutti abbiamo nel nostro guardaroba ma che, prima d’ora, di certo non sono stati declinati in questo modo.

L’abito indossato da Elisabetta non è affatto economico. Si tratta di un abito firmato Isabel Marant e che viene venduto a circa 675 Euro attraverso i canali ufficiali di vendita on line del marchio.

Alternative più economiche? Certo che ci sono!

L’alternativa di Zalando all’abito di jeans di Elisabetta Gregoraci

Come già accennato, la caratteristica principale di quest’abito è l’eleganza delle ampie maniche a sbuffo, che lo fanno assomigliare in qualche modo a un’elegantissima camicia di altri tempi.

Un abito dal carattere molto simile è quello proposto da Only Dreamy su Zalando.

Quest’abito è in vendita a poco meno di 20 € e ripropone le maniche a sbuffo e lo scollo rotondo.

A variare è la lunghezza, che è inferiore rispetto a quella dell’abito di jeans scelto da Elisabetta Gregoraci, e il complesso gioco di cuciture sulla parte centrale dell’abito, che risulta assente sul modello venduto su Zalando.

Nella parte inferiore dell’abito c’è una lunga zip dorata che aggiunge un ulteriore tocco caratterizzante e sportivo a un abito estremamente semplice nel suo complesso.

Per compensare l’assenza di motivi sul davanti si potrebbe pensare di indossare l’abito di Only Dreamy con una lunga collana o con degli accessori memorabili come i bag jewels che stanno impazzando sulle passerelle della primavera – estate 2021.

Per avvicinare ulteriormente l’outfit a quello della Gregoraci si potranno scegliere degli alti stivali in velluto, con la possibilità di spingersi fino a indossare quelli a mezza coscia, dal momento che la gonna piuttosto corta dell’abito lo permetterebbe.

Una cintura stretta nel punto vita potrebbe correggere la forma tubolare dell’abito all’altezza del busto e renderlo ancora un po’ più sexy. Si tratta di un accorgimento che potrebbe essere necessario prendere per adattare quest’abito a un fisico a triangolo rovesciato, cioè caratterizzato da spalle larghe e fianchi piuttosto stretti.

Per quanto riguarda invece l’acconciatura, dovendo imitare la Gregoraci ci si potrà limitare a portare i capelli semplicemente sciolti sulle spalle, ma il volume delle maniche suggerisce di non “ingombrare” ulteriormente la zona intorno al collo: sollevare i capelli in una coda o addirittura in un raffinatissimo messy bun potrebbe essere una scelta vincente.