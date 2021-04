Gli ascolti dell’Isola dei Famosi restano bassi ma lo stile della conduttrice Ilary Blasi si conferma, ancora una volta, di alto livello. Scopriamo i look del cast in studio della dodicesima puntata del reality Mediaset che, tra le liti in Honduras e le critiche mosse dall’ex naufraga Daniela Martani, lunedì sera è stato più movimentato del solito.

Dodicesima puntata dell’Isola dei Famosi con Vera Gemma eliminata, dopo giusto un paio di nomination perse. La maggior parte del pubblico esulta ed i nuovi concorrenti si sfregano le mani. Il focus per noi però resta sullo stile del cast fisso che giudica e commenta i naufraghi con la padrona di casa. Vediamo brand e prezzi dei look e per i nostri giudizi c’è sempre “Sorridi o Glissa“.

I voti allo stile del cast dell’Isola dei Famosi nella dodicesima puntata

Mentre Iva Zanicchi continua a puntare su maglie extra-large lasciando perplessi gli esperti di moda, bisogna sottolineare il netto miglioramento della stessa riguardo gli accessori. Gli orecchini erano in match perfetto con la maglia – camicione ed il bracciale con la collana lunga.

L’abito color cipria di Ilary Blasi secondo alcuni richiamava una meringa (tipo gli ingombranti abiti da sposa degli anni Ottanta per intenderci), per altri era una sorta di omaggio al “Dracula” di Bram Stoker del 1992 ma a mio avviso era perfettamente in linea con le tendenze del momento. Il modello cut out è stato indossato da molte star anche durante la notte degli Oscar di cui vi abbiamo parlato qui e le maniche a palloncino hanno dato quel tocco glamour che contraddistingue i modelli di Lia Stubbla. Ottima la schiena nuda ma i modelli a sirena sono scomodi e difficili da portare. Le scarpe nere sono made in Italy e firmate Le Silla (486 euro).

I bottoni dorati avevano inizialmente tratto in inganno facendo pensare ad un outfit firmato Versace ma quello di Elettra Lamborghini era di Balmain. Mentre la scelta del vestito bianco della scorsa settimana ci aveva fatte innamorare, i ciclisti – inguardabili – la fanno scivolare con una bocciatura totale.

I nostri voti:

2 sorrisi e 2 glissate per Ilary Blasi

4 glissate per Elettra Lamborghini

3 sorrisi e 1 glissata per Iva Zanicchi

4 sorrisi per Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi viene promosso per la scelta cromatica azzeccata ma il suo outfit non entusiasma. Da una persona così creativa ci si aspetta molto di più.

Silvia Zanchi