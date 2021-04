Giovanni, chi è il pretendente di Isabella Ricci a Uomini e Donne

Chi è Giovanni, il pretendente della dama del trono over di Uomini e Donne Isabella Ricci? Tutto quello che c’è da sapere.

Giovanni è il nuovo pretendente di Isabella Ricci, una delle nuove dame del trono over di Uomini e Donne che, con la sua eleganza e la sua classe ha conquistato non solo il pubblico, ma anche Gianni Sperti e Tina Cipollari che si augurano che la signora Isabella possa trovare l’uomo giusto.

Al suo cospetto è così arrivato il signor Giovanni, un elegante cavaliere di 61 anni che ha colpito tutti con la sua cultura e con le parole che ha rivolto ad Isabella.

Chi è Giovanni, pretendente di Isabella Ricci, dama del trono over di Uomini e Donne

Giovanni spiega di essere stato colpito da Isabella Ricci sin dalla prima volta che l’ha vista in televisione, di aver pensato a lei e di averla anche sognata. Isabella apprezza l’atteggiamento di Giovanni che spiega di essere stato sposato, di avere un figlio di 32 anni e di essere un istruttore di equitazione.

LEGGI ANCHE—>Antonio, chi è il cavaliere di Uomini e Donne che ha rifiutato Gemma Galgani

Isabella, incuriosita dal cavaliere, gli chiede di elencare le cose che l’hanno colpito. “Mi piaci tantissimo”, risponde Giovanni. “Mi piacciono i tuoi capelli, i tuoi occhi, il naso, la bocca, il mento, le orecchie”, aggiunge ancora il signore. “Mi piace come stai seduta, come usi le gambe. Sei bella”, dice ancora il cavaliere. “Grazie, sono lusingata e non me l’aspettavo”, risponde la signora Isabella che accetta di conoscere Giovanni. “Conoscersi vuol dire scegliersi”, afferma la dama.

Le parole del cavaliere colpiscono molto anche Gemma Galgani che ammette di apprezzare la sua passione per la musica e l’opera lirica. La decisione di Isabella di far restare Giovanni viene apprezzata anche Gianni Sperti. “Per una signora di classe come Isabella ci voleva un signore come Giovanni”, commenta l’opinionista.

La conoscenza tra Isabella e Giovanni si trasformerà in un sentimento? Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, la dama e il cavaliere del trono over torneranno ad accomodarsi al centro dello studio per raccontare come procede la loro conoscenza.