Chi è Antonio, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne che ha rifiutato il corteggiamento di Gemma Galgani? Quello che c’è da sapere.

Gemma Galgani, dopo aver visto in studio Antonio, uno dei nuovi cavalieri del parterre del trono over di Uomini e Donne, ha lasciato il numero di telefono ad Antonio che, oltre al numero, ha accettato anche l’invito a cena a casa di Gemma. La dama che aveva preparato tutto, compreso un abito di seta, riceve improvvisamente il seguente messaggio:

“Buongiorno casa Gemma, spero di non colpire la tua spiccata sensibilità. Sono molto curioso e non vedo l’ora di conoscere la persona e non il personaggio sapendo già da subito che sarò attaccato su più fronti. Se può nascere un’amicizia sarei contento perchè gli amori passano, l’amicizia resta. Scusami, ma ho preferito precisare prima della mia venuta lì a Roma per non creare equivoci. Sono pronto a nuove emozioni, ma non ad una relazione”.

Un messaggio che spinge Gemma ad annullare la cena, ma chi è Antonio?

Chi è Antonio, il cavaliere di Uomini e Donne che vede Gemma Galgani come un’amica

Di Antonio non si sa ancora molto se non che è più giovane di Gemma Galgani che potrebbe essere sostituita da altre tre dame. Il suo nome è salito alla ribalta per il rapporto con Gemma Galgani in cui vede solo un’amica. Dopo aver accettato il numero di telefono, Antonio ha precisato di non volere una storia con Gemma Galgnai, ma di vederla solo come un’amica.

“E’ partita da me la cena o l’aperitivo perchè quando le ho chiesto ‘cosa ti è piaciuto’ lei mi ha detto ‘hai avuto coraggio’. Io ho detto posso anche venire a cena, che c’è di male? Non mi sono mai approcciato ad una donna più grande di me. Non saprei neanche cosa fare. Hai avuto una caduta di stile secondo me. Potevamo avere uno scambio culturale”, ha precisato il cavaliere in studio spiegando di non aver gradito la scelta di Gemma di annullare la cena.

“Escludo che possa nascere qualcosa”, ha aggiunto Antonio mentre Gemma ha rifiutato la conoscenza solo per amicizia.