Massimo Boldi commuove il web con uno struggente ricordo della moglie Maria Teresa Selo, da tutti conosciuta come Marisa.

Massimo Boldi si lascia andare ad uno struggente ricordo su Instagram della moglie Marisa, la donna della sua vita che le ha regalato le figlie Micaela (1974), Manuela (1981) e Marta (1990). Maria Teresa Selo è la donna con cui l’attore ha trascorso quasi tutta la sua vita.

Il loro è stato un grandissimo amore spezzato dalla prematura scomparsa di Marisa che ha lottato contro la malattia senza, tuttavia, riuscire a vincere la sua battaglia venendo a mancare nel 2004. Marisa, tuttavia, è sempre nel cuore di Boldi che, su Instagram, ha pubblicato una sua foto.

Massimo Boldi ricorda la moglie Maria Teresa Selo: il post commovente

Maria Teresa Selo, la donna che ha sposato, con cui ha formato una famiglia e con la quale ha affrontato gioie e dolori della sua carriera, resterà per sempre l’amore più grande di Massimo Boldi che, sul proprio profilo Instagram, ha scelto di ricordarla con una foto che ha emozionato tutti i suoi followers.

Emozione che provoca anche ogni volta che parla di lei nelle varie interviste come quella rilasciata nel 2019 a Domenica In. Durante la lunga chiacchierata con Mara Venier, Boldi aveva spiegato come l’amore con la sua Marisa non potrà mai essere cancellato.

«Ci sono cose che non si possono cancellare. Nei primi due anni avevo una luce in camera che durante la notte cominciava ad accendersi, fievole. Si accendeva e si spegneva e non capivo come mai. Si dice che possano essere… delle presenze! Poi si è allontanata, io ne sono convinto», aveva raccontato.

In un’intervista rilasciata a Vieni da me a settembre 2019, invece, aveva detto: “Negli anni Settanta ho trovato una latteria che gestivo con la mia famiglia e lì ho conosciuto mia moglie Marisa che è diventata la donna della mia vita. Siamo stati insieme 31 anni. Ha combattuto 10 anni, sembrava guarita, ma quella malattia è terribile”.

Oggi, al suo fianco, ci sono le figlie Michela, Manuela e Marta che gli hanno anche regalato la gioia di diventare nonno.