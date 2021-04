Isola dei Famosi, Manuela Ferrera rifatta? L’ex Biagio D’Anelli svela la verità

Isola dei Famosi: la naufraga Manuela Ferrera si è rifatta i glutei? L’ex fidanzato Biagio D’Anelli ha rotto il silenzio e svelato la verità.

All’Isola dei Famosi ha fatto il suo ingresso la naufraga Manuela Ferrera. La concorrente ha subito attirato l’attenzione del pubblico del piccolo schermo, che non ha potuto fare a meno di notare le sue prosperose forme. In particolar modo durante l’ultima prova andata in onda lunedì scorso dove sono apparsi due glutei piuttosto alti e sodi nonostante stia perdendo molto peso a causa della mancanza di cibo.

I più maliziosi hanno prontamente sospettato che la nuova concorrente di Ilary Blasi sia ricorsa all’aiuto del chirurgo per modellare il suo lato B, ma ovviamente si tratta soltanto di supposizioni perché Manuela non è a conoscenza di quello che sta accadendo nel mondo esterno. A fare chiarezza però ci pensa il suo ex fidanzato Biagio D’Anelli.

I due hanno avuto una storia nel 2011 e lui, recentemente ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, ha rotto il silenzio su tale argomento. Svelando se Manuela Ferrera si è rifatta oppure no prima di prendere parte all’Isola dei Famosi.

Biagio D’Anelli conferma: Manuela Ferrera si sarebbe rifatta prima dell’Isola

Biagio D’Anelli ai microfoni di Pomeriggio Cinque ha rivelato che quando lui aveva una relazione con la nuova naufraga dell’Isola dei Famosi, il suo lato B non era così e secondo lui è chiaro a tutti che abbia inserito delle protesi e lo si notava, sempre secondo il suo parere, all’interno della clip che è stata mandata in onda.

“Protesi al gluteo? Sì è vero, ma quando era fidanzata con me non l’aveva, devo essere sincero” ha rivelato Biagio D’Anelli su Manuela Ferrera. “Ma ora è palese, si nota, l’ho notato anche ieri sera” ha proseguito, facendo riferimento alla prova a cui si è sottoposta la sua ex fidanzata in cui si notava un prosperoso fondoschiena nonostante la grossa perdita di peso dovuta alla scarsa alimentazione a cui i concorrenti sono sottoposti durante l’esperienza in Honduras.

“Lei non mangia molto e dimagrendo in questi tre giorni, si vede, lo hanno visto tutti” ha concluso, levando via ogni possibile dubbio. In quanto è convinto che quest’intervento ci sia realmente stato e che non sia soltanto un sospetto del pubblico del piccolo schermo.

Manuela Ferrera all’Isola dei Famosi avrà modo di poter replicare di fronte alle polemiche nate sul suo sedere? Dopo di tutto dal colore degli occhi di Akash Kumar al suo lato B è un attimo.