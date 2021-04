Vera Gemma fa una promessa dopo l’eliminazione all’Isola: le sue parole

Vera Gemma ha rotto il silenzio dopo l’eliminazione all’Isola dei Famosi, facendo una promessa al pubblico che l’ha sostenuta.

Vera Gemma è stata senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di quest’edizione, la prima che vede Ilary Blasi nel ruolo di conduttrice, dell’Isola dei Famosi. La figlia d’arte, durante il corso delle settimane trascorse in Honduras, è riuscita a dividere non solo il pubblico del piccolo schermo, ma anche i suoi compagni di viaggio.

Un personaggio che in un modo o nell’altro è riuscito a lasciare il segno, ma purtroppo il suo tempo sull’Isola è finito e Gemma è pronta a tornare in Italia e riabbracciare i suoi cari, ma niente paura. La figlia d’arte, che per la prima volta dal momento della sua eliminazione ha rotto il silenzio su Instagram, ha fatto un’importante promessa ai suoi fedeli sostenitori perché questo non è assolutamente un addio, ma si tratta soltanto di un arrivederci.

Vera Gemma ha fatto una promessa dopo l’Isola dei Famosi promettendo al pubblico che l’ha sostenuta e capita in questo percorso che non appena sarà finito il periodo di quarantena obbligatorio, è pronta a debuttare in studio non mandandole di certo a dire a tutti gli altri concorrenti.

Isola dei Famosi: Vera Gemma rompe il silenzio dopo l’eliminazione

Vera Gemma, non appena ha avuto la possibilità di poter riutilizzare i suoi profili social, ha scelto di pubblicare uno scatto che la ritrae al fianco di Massimiliano Rosolino, l’inviato di quest’edizione dell’Isola dei Famosi, promettendo al pubblico del piccolo schermo che avranno modo di potersi vedere molto presto e che soprattutto li ringrazia per essere andati oltre le apparenze e per essere riusciti a comprenderla dove lì, i suoi compagni di viaggio, non sono riusciti.

“Addio isola, è stato tutto meraviglioso” ha esordito la figlia d’arte dopo la sua eliminazione, che durante il corso dell’ultima puntata a cui ha preso parte ha ricevuto una sorpresa dal suo fidanzato Jeda. “Ci vediamo in studio grazie a tutti quelli che mi hanno capita e sostenuta“ ha concluso, ringraziando quella fetta di pubblico che ha sempre creduto in lei e nel suo cammino.

Dopo il suo messaggio non sono mancati i commenti dei fan, che ora non vedono l’ora di poter interagire con lei, ma a loro non è sfuggito nemmeno le parole che Asia Argento, da sempre sua amica, ha scelto di dedicarle: “Sei una vera femmina alpha” le ha scritto, trovando numerosi consensi da parte degli utenti della rete.

Vera Gemma dopo l’Isola dei Famosi è pronta a tornare in Italia e quando sarà in studio saranno dolori per gli altri concorrenti.