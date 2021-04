Com’era Laura Marzadori da piccola? Se lo saranno chiesti certamente tutti i suoi fan, ma anche coloro che l’hanno scoperta da pochissimo grazie alla trasmissione Via dei Matti n.0 con Stefano Bollani e Valentina Cenni.

Guardando le foto di Laura Marzadori da bambina non si può fare a meno di notare che il bellissimo e luminoso biondo dei suoi capelli è un colore naturale e che le è stato donato da madre natura fin dalla nascita.

Anche se oggi sorride un po’ di più rispetto a quello che mostrano le sue fotografie da bambina, Laura ha sempre assunto espressioni particolarmente intense davanti alla macchina fotografica, le stesse che oggi hanno fatto letteralmente impazzire i social e tutti coloro che sono capitati per caso sul suo profilo Instagram.

Cos’altro ha in comune la Laura di oggi con quella di ieri? Moltissimo!

Laura Marzadori da piccola: tutto quello che non è cambiato

Com’è stato possibile leggere nella sua biografia ufficiale, Laura Marzadori ha cominciato a suonare il violino da piccolissima, praticamente pochi anni dopo aver cominciato a camminare.

Quando ha imbracciato il suo primo violino e preso in mano il primo archetto, infatti, Laura Marzadori aveva soltanto 4 anni e, da allora, non li ha più lasciati.

Sul suo profilo Instagram infatti il violino è protagonista di moltissimi scatti, sia di quelli che la ritraggono durante un concerto o un’esibizione, sia di quelli che la vedono modella e appassionata di moda.

Quel violino, che oggi Laura considera il suo migliore amico, era il suo migliore amico anche da bambina. Certo, non è lo stesso di allora: oggi Laura suona un violino pregiatissimo e molto antico.

Come tutti i musicisti di fama internazionale, Laura ha sempre seguito con molto rigore anni e anni di lezioni di violino con maestri di tutto rispetto.

Anche per questo motivo ha acquisito un rigore e una disciplina assolutamente eccezionali per una ragazza giovane come lei.

Da bambina, però Laura Marzadori non era diversa da tutte le altre bambine, e mostrava un’esuberanza eccezionale, come dimostra una foto adorabile che risale probabilmente a quando Laura aveva sei o sette anni.

A ben guardare, in questa fotografia è presente un’altra passione (oltre a quella per il violino) che Laura evidentemente coltiva fin da piccola: la passione per gli accessori particolari.

La violinista si definisce infatti una grandissima appassionata di fashion in tutte le sue forme, e dalle fotografie che pubblica spessissimo su Instagram si può dedurre anche la sua passione per le borse Chanel.

Laura è anche testimonial per diverse marche di abiti e di gioielli: non è impossibile quindi, vista la sua bellezza e le sue capacità davanti alla macchina fotografica, che presto diventi una influencer da milioni di follower! Anche questo era un sogno da bambina? Chissà! Di certo è prossima a realizzarlo.