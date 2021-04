Il settimanale Oggi, dopo lo sfogo della conduttrice, pubblica le foto esclusive del bacio di Diletta Leotta con un presunto corteggiatore.

La storia d’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman è finita? La domanda ha invaso il web dopo la pubblicazione, da parte del settimanale Oggi, delle foto di un presunto bacio tra la conduttrice e un suo nuovo pretendente. L’uomo con cui sarebbe stata pizzicata la conduttrice sarebbe Ryan Friedkin, il vicepresidente della Roma.

La prima foto del presunto bacio tra la Leotta e Friedkin è stata pubblicata sulla pagina Instagram del settimanale Oggi nel numero in edicola da giovedì 29 aprile. Nella foto in copertina e che potete vedere più in basso s’intravede una coppia scambiarsi un bacio.

Diletta Leotta, spunta la foto del bacio con Ryan Friedkin: dopo lo sfogo, tutto tace sui social

La foto del presunto bacio immortalato dal settimanale Oggi arriva il giorno dopo l’amaro sfogo di Diletta Leotta. Solo ieri, la conduttrice, si era lasciata andare ad una lunga riflessione su Instagram con cui aveva smentito tutti i rumors dei giorni precedenti.

“Spiegatemi perché, poi, una donna non può avere amici, ma sempre e solo amanti. Perchè se incontro due volte un ragazzo simpatico per un aperitivo si parla subito di nuovo amore? Perchè se faccio uno spot con un calciatore si insinua per mesi che siamo una coppia segreta? Perchè se frequento un attore, bellissimo, e siamo felici, deve essere per forza una storia inventata?”, ha scritto tra le altre cose.

Lo sfogo della Leotta ha fatto il giro del web. Oggi, però, è spuntata la foto del presunto bacio. Foto che non è stata ancora commentata dalla conduttrice. Dopo lo sfogo di ieri, infatti, Diletta Leotta non è più tornata sui social. Nel momento in cui scriviamo, infatti, tutto tace sul profilo Instagram della conduttrice.

Dopo il post fiume con cui ha replicato alle notizie di gossip che la riguardano, la Leotta non ha più pubblicato foto e storie. Un silenzio che la conduttrice potrebbe interrompere per commentare le foto pubblicate dal settimanale Oggi. Arriverà la smentita della conduttrice?