Valentina Vignali è una cestista e modella italiana che, dopo aver vinto la partita più grande, quella contro il tumore alla tiroide, è rinata. La bellissima riminese è anche una nota influencer che vanta su Instagram ben 2,3 milioni di follower. Oggi prendiamo spunto da lei per la maglia a rete che ha indossato nel recente post con il suo cucciolo.

Classe ’91, Valentina Vignali è una giocatrice di basket professionista che ha raggiunto la notorietà del grande pubblico grazie alle sue partecipazione a “Uomini e Donne” ed al “Grande Fratello 16“. Ha uno stile che alterna outfit molto sexy e look sportivi ma quello dal quale oggi prendiamo spunto è il maglione beige traforato, riportandolo in chiave primaverile.

Come copiare la maglia traforata di Valentina Vignali spaziando in prezzi e colori

Se il budget è l’ultimo dei vostri problemi, si può scegliere il maglione con scollo a V a coste di Brunello Cucinelli (che si trova in vendita scontato del 30% su Farfetch) a 1113 euro. Realizzato in cotone, lino e seta, ha le maniche lunghe – a spalla bassa – che lo rendono adatto al periodo e sta bene anche portato con una camicia chiara che blocchi il vento.

Decisamente più accessibile, la maglia traforata di Patrizia Pepe si trova sul sito ufficiale del brand a 178 euro. Il doll beige, scelto anche da Valentina Vignali, sta bene a tutte, anche alle più pallide se abbinato nel modo corretto. Visto che la vestibilità è morbida, meglio optare per una taglia piccola così da evitare l’effetto “sacco”. Onnipresente il dettaglio fly, emblema dell’azienda toscana.

Lavorato all’uncinetto, il maglione Twinset in cotone bianco è decisamente il più romantico. Vista la sua semplicità, per un look “acchiappa like” è consigliabile scegliere pantaloncini o gonna a fantasia floreale che spicchi per i colori accesi, un sandalo flat in cuoio ed una borsa match a secchiello completeranno il tutto. Il prezzo è di 236 euro.

Il maglione di Pepe Jeans in color bay è l’ideale per i freschi pomeriggi primaverili, ottimo indossato con un paio di jeans chiari o con i rachel shorts. Il girocollo aperto, i bordi ed i polsini a coste ma soprattutto il dettaglio traforato, rendono questo capo marbré irresistibile.

Essere alla moda restando comode è possibile con queste maglie chic. Meglio affrettarsi per posare così in un post dolce come quello di Valentina.

Silvia Zanchi