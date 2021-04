Laura Marzadori è il primo violino della Scala di Milano: ha ottenuto questo successo giovanissima, ha vinto premi su premi ed è una fashion model a tutti gli effetti.

Quando si pensa a un musicista (o a questo caso a una musicista) si immaginano principalmente il suo carattere sul palcoscenico, la sua competenza nello strumento, l’espressività della sua esecuzione. Da questo punto di vista Laura Marzadori è la quintessenza del musicista provetto.

Quello che stupisce di lei è che, se la musica classica la lega inevitabilmente al passato d’Italia e d’Europa, la sua bellezza e la sua capacità di utilizzare i social fanno di lei una donna assolutamente contemporanea, che qualcuno si è già spinto a paragonare a Chiara Ferragni.

Laura Marzadori: carriera e curiosità di una violinista prodigio

Nata a Bologna, ha cominciato a studiare violino ad appena quattro anni e fin da subito è stato evidente il suo enorme talento.

Da bambina e da adolescente ha continuato con assiduità e impegno i suoi studi di musica, fino a diventare, a soli 16 anni ha vinto il più importante concorso violinistico nazionale: il Premio “Città di Vittorio Veneto” che successivamente le ha aperto le porte a una carriera internazionale.

Appeno 9 anni dopo quella storica vittoria, Laura decideva di continuare a bruciare le tappe, venendo scelta tra molti alti pretendenti come Primo Violino di Spalla dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano.

Il talento artistico di Laura però è un fatto di famiglia: la violinista ha infatti due sorelle, Sara e Irene, con le quali ha fondato il trio d’archi Sorelle Marzadori. Il trio si esibisce regolarmente dal 2007 e non suona soltanto musica classica ma anche musica da camera (di cui Laura è grande appassionata).

Come ogni celebre violinista del mondo, Laura suona un violino antichissimo, e precisamente un Giorgio Serafino del 1748 che, però, non è di sua proprietà: appartiene infatti a una fondazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Marzadori (@laura_marzadori)

Oltre a essere un’ambasciatrice di eccezione della musica italiana nel mondo, Laura è un’influencer di prima classe.

Sul suo profilo Instagram si definisce un’appassionata di moda, ma di certo a questa passione accoppia una grande naturalezza nello stare davanti all’obiettivo e una fotogenicità fuori dal comune.

I grandi occhi azzurri, i capelli biondi e il fisico longilineo hanno trasformato rapidamente Laura Marzadori in un vero e proprio fenomeno social, con oltre 110.000 follower su Instagram destinati, senza alcun dubbio, a salire vertiginosamente di numero nei prossimi mesi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Marzadori (@laura_marzadori)

Come se già essere una musicista provetta e una modella spontanea, Laura Marzadori è (da pochissimo) anche scrittrice. La violinista ha annunciato infatti che alla fine di Aprile uscirà il suo libro L’Altra Metà delle Note.

Si tratta di un romanzo la cui protagonista si chiama Tina ed è una violinista come lei. Non si può non pensare che si tratti di una storia in parte autobiografica, ma Laura ha affermato che Tina è un personaggio di fantasia, che le assomiglia ma che ha compiuto un percorso tutto suo.

Nome e Cognome: Laura Marzadori

Data di Nascita: 9 Gennaio 1989

Età: 32 anni

Segno Zodiacale: Capricorno

Altezza: circa 1,70 cm

Città di Nascita: Bologna

Profilo Instagram ufficiale: lauramarzadori