Emma Marrone, dichiarazione d’amore: “I love you”. Spuntano quei “like”

Emma Marrone, inaspettata dichiarazione d’amore e sorrisi radiosi sui social: “I love you”, scrive la cantante. Boom di like.

Dichiarazione d’amore di Emma Marrone e web impazzito. Quella della cantante salentina, però, non è una dichiarazione d’amore per un fidanzato, ma per il suo pubblico che riabbraccerà presto. Emma, infatti, sta lavorando per salire nuovamente sul palco dopo lo stop forzato per la pandemia.

L’appuntamento è per il 7 e l’8 giugno all’Arena di Verona. Sarà un doppio live unico durante il quale la cantante farà rivivere ai suoi fans dieci anni di musica. Lo show dell’Arena di Verona è quello che Emma avrebbe dovuto tenere lo scorso anno per festeggiare i dieci anni di carriera. Una festa che è stata rimandata per il covid e che si svolgerà il prossimo giugno.

Per Emma sono giorni di duro lavoro e di grandi speranze. La cantante, infatti, non vede l’ora di poter tornare a cantare dal vivo e di riabbracciare finalmente il suo pubblico che non l’ha mai lasciata sola.

Emma Marrone innamorata dei fan: “Non vedo l’ora di vedervi”

Il mondo della musica si rimette in moto e tra le prime artiste che torneranno sul palco c’è proprio Emma Marrone che sta lavorando incessantemenre al tour di cui ci sarà un’anteprima all’Arena di Verona. Nonostante la stanchezza e il duro lavoro, Emma non nasconde la gioia di poter finalmente tornare a riabbracciare il proprio pubblico esibendosi dal vivo.

Proprio ai fans, dopo essersi lasciata andare ad un amaro sfogo negli scorsi giorni, Emma dichiara tutto il suo amore.

LEGGI ANCHE—>Stefano De Martino, dolce scambio di messaggi con Emma per Amici. I fan: “Sposala”

“Giornate davvero intense. La scaletta del tour è pronta. Io un po’ meno. Ritornare sul palco dopo così tanto tempo mi fa esplodere miliardi di pensieri nella testa. Spero di avere delle notizie da darvi il prima possibile. Intanto ripassate 10 anni di musica vissuti insieme dal primo istante. La BROWN non vede l’ora di vedervi. I love you“, scrive Emma regalando una serie di foto ai fan che hanno già fatto partire il coutndown.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

E tra i tanti like spuntano quelli di Enrico Nigiotti, Nek, Malika Ayane che, esattamente come Emma, non vedono l’ora di risalire su un palco.