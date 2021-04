Jacqueline Luna, la figlia di Heather Parisi, scrive “ti amo” al fidanzato Ultimo e il web impazzisce: le foto della coppia dal Messico.

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo sono sempre più felici e innamorati. Dopo aver ufficializzato la storia durante i giorni che la figlia di Heather Parisi ha trascorso a Roma, la coppia si è concessa il primo viaggio insieme documentato dalle foto pubblicate sui social.

Jacqueline Luna Di Giacomo che era tornata da qualche settimana negli Stati Uniti dove vive e dove studia recitazione è stata raggiunta dal fidanzato Ultimo con cui si è concessa un viaggio in Messico. E dalle splendide spiagge messicane è arrivato il primo “ti amo” pubblico di Jacqueline Luna a Ultimo che ha fatto impazzire il web.

Ultimo in Messico con la fidanzata Jacqueline Luna: boom di like e commenti

In Messico per il loro primo viaggio da coppia, Ultimo e Jacqueline Luna sempre più innamorati, si scambiano dolci dediche urlando al mondo il loro amore. “Così che tu non possa andare via”, ha scritto Niccolò nella didascalia che accompagna la foto qui in alto. “Ti amo più del… pistacchio. Ecco l’ho detto”, è stata la risposta della figlia di Heather Parisi che sta conquistando i fans del fidanzato con la sua semplicità e freschezza.

Chi, però, si è lasciato andare ad una lunga, sentita e bellissima dichiarazione d’amore è stato il cantautore romano.

“Non amo fotografare per tutti quello che ho dentro, né sui social né nella vita di tutti i giorni (se non in una canzone)…però la tua purezza mi ha reso una persona migliore e mi fa stare bene gridarlo a tutti. non posso far altro che ringraziare ogni strada che ho percorso, perché mi ha portato a te. non credo nelle frasi sdolcinate ma credo nel potere di un sentimento”, scrive il cantautore.



Nicolò, poi, ringrazia la fidanzata per le cose belle che sta portando nella sua vita: “Grazie per la tua parte più vera, grazie per sopportare i miei sbalzi d’umore che odio anche io. mi stai insegnando che tra una parola e l’altra c’è il momento più importante, che è quello di pensare alla prossima“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ultimo (@ultimopeterpan)

Infine una speranza: “Spero di non conoscerti mai abbastanza e di lasciare sempre uno spazio aperto a quello che potrai diventare, perché una delle cose che amo di te è sapere che lasci sempre a te stessa la possibilità di cambiare, ed io spero di poter cambiare sempre insieme a te. al tuo fianco, senza fare rumore. mi stai ricordando che Niccolò può essere grande quanto Ultimo, se non di più”.