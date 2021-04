Lo smalto rosso va bene con ogni carnagione? Questo smalto è il classico intramontabile della nail art ma conoscendo qualche piccolo segreto si potranno creare manicure indimenticabili.

Lo smalto rosso è quasi un must obbligatorio per qualsiasi donna che si dedichi più o meno assiduamente alla nail art.

Questo colore, in tutte le sue sfumature, parla di una donna decisa e forte, in grado di instaurare un buon rapporto con la propria sensualità e di mostrarla costantemente al mondo.

Il make up ha un grande impatto sul benessere psicologico delle persone: scegliere una manicure con lo smalto rosso può essere il regalo migliore da fare a se stesse in un momento di bassa autostima o di bassa energia. Un vero e proprio toccasana per lo spirito, se si ha bisogno di affrontare sfide impegnative.

Carnagione e armocromia: le linee base

L’armocromia è l’arte di abbinare al colore della pelle, degli occhi e dei capelli i colori più adatti a farli risaltare.

L’armocromia insegna per esempio che le donne dalla carnagione molto chiara non dovrebbero indossare colori pastello, dal momento che apparirebbero ancora più pallide, così come dovrebbero scegliere nuance delicate ma non troppo per la palette del proprio make up.

Al contrario, le persone dalla carnagione scura o olivastra possono scegliere di basare il proprio abbigliamento e il proprio make up su palette di colori molto chiari creando un armonioso contrasto di colori.

Naturalmente tutto questo vale per l’abbigliamento ma anche per il make up in tutte le sue declinazioni e, naturalmente, anche per lo smalto.

Lo smalto rosso in particolare, potrebbe trarre facilmente in inganno l’occhio meno esperto. Si potrebbe pensare infatti che esista un solo tipo di smalto rosso, cioè quello color lacca. Non è affatto così: esattamente come esistono molte sfumature di incarnato esistono molte sfumature di rosso.

Smalto rosso per la carnagione chiara: viva il rosso lacca

Lo smalto rosso per eccellenza prende il nome dalla lacca utilizzatissima nell’arte decorativa cinese. Si tratta di un rosso estremamente brillante e intenso che sta benissimo sulle unghie di chi ha la pelle chiara o chiarissima e che non ha paura di mettere in mostra le dita.

Dipingere completamente le dita rosso lacca può dare origine a manicure impegnative, forse non adatte a essere indossate tutti i giorni. Per questo motivo molte donne preferiscono alternare unghie rosso lacca con unghie dipinte da smalti dai colori più neutri, come il semplice smalto trasparente o tonalità adatte di smalto nude.

Anche inserire piccole decorazioni in tinta o in contrasto è un’ottima idea, a patto di usarle con estrema parsimonia per non appesantire ulteriormente il risultato finale invece di alleggerirlo.

Smalto rosso per carnagioni medie: arancio mon amour

Come già accennato, non tutti i rossi sono uguali. Alcune sfumature di rosso, infatti, contengono quantità più o meno significative di altri colori. Molti bellissimi smalti rossi contengono toni dell’arancio, che danno al colore finale una nota brillante e quasi dorata.

Si tratta di un colore di smalto super energetico, che sta benissimo alle persone dalla carnagione media o ambrata cha amano i colori tipici dell’estate e dei fiori tropicali.

Il top del glamour è far piovere su questa manicure un po’ di glitter dorati, anche in questo caso senza esagerare. L’obiettivo è brillare come Campanellino, non accecare come il sole.

Smalto rosso per carnagione scura: scoprire il color amarena

La carnagione scura si abbina particolarmente bene a colori freddi o che contengono una certa percentuale di colori freddi. Nel caso del rosso, colore caldo per eccellenza, l’ideale è puntare verso sfumature che tendano impercettibilmente al blu.

Ottimo per esempio il color ciliegia o il color amarena (sì, c’è differenza: il ciliegia è più rosso, l’amarena è più blu), che possono essere utilizzati a cuor leggero su tutte le unghie senza rischiare l’effetto too much.

Leggi anche => Smalto Cherry Pie: perché è un colore da provare assolutamente

Un consiglio valido per tutte: lo smalto rosso è molto appariscente (e se lo scegliamo lo facciamo anche per questo), ma è possibile “smorzarlo” almeno un po’ in maniera da rendere la manicure più adatta alla vita di tutti i giorni e non soltanto a occasioni particolari.

Un’idea perfetta a questo scopo, che si abbina a tutti i tipi di colore, è quella di puntare su smalti opachi invece che a finitura lucida. Sono super chic e difficilmente potrebbero essere considerati volgari.