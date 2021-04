Che tipo di baci vi scambiate di più? Scopri cosa rivelano sulla vostra relazione

E’ tempo di indagare sulla vostra relazione e per capire che tipo di relazione avete basta rispondere ad una semplice domanda: che baci vi date?

Possiamo baciare il partner in tantissimi modi diversi, baci stampo, sulla guancia, sulla fronte, possiamo perfino soffiarglieli e il modo in cui ci scambiamo baci rivela degli aspetti importanti della stessa relazione.

Rifletti e ripensa al modo in cui solitamente e maggiormente vi scambiate dei baci e scopri cosa rivela del vostro amore.

Dimmi come vi baciate e vi dirò che relazione avete

Sembrerebbe che esistano più di 100 tipi di baci. Conosciamo tutti i più noti, come il bacio alla francese, ma i tipi di baci sono davvero tanti e sono altrettanto evocativi. Sapevi che il modo in cui solitamente vi baciate rivela aspetti molto importanti sulla vostra relazione di coppia? Di seguito vi abbiamo elencato 11 modi comuni di baciare ed il loro significato dal libro di Sheril Kirshenbaum “The Science of Kissing”

Ecco gli 11 tipi di baci che sono stati decifrati:

1/ Il bacio alla francese

2/ Il bacio stampo

3/ Il bacio sulla fronte

4/ Il bacio sul naso

5/ Il bacio sulla guancia

6/ Il bacio soffiato

7/ Il bacio sulla palpebra

8/ Il bacio sull’orecchio

9/ Il morso del lobo dell’orecchio

10/ Il bacio sul collo

11/ Il bacio succhiotto

Qual è il vostro bacio più scambiato?

1/ Il bacio francese: siete una coppia passionale e sensuale

Il bacio alla francese è il bacio più sensuale e amato dalle coppie in preda alla passione. Le lingue che si intrecciano accendono il desiderio. Se avete un debole per questo tipo di bacio e non potete fare a meno di baciarvi in modo appassionato significa che siete una coppia molto innamorata. Se state insieme da diverso tempo significa che siete stati bravi a mantenere viva la fiamma della passione nel tempo. Ottimo lavoro.

2/ Il bacio stampo sulla bocca: siete una coppia serafica e autonoma

Il bacio stampo è veloce, sulle labbra socchiuse. Questo è il bacio che si scambiano le coppie datate, che vivono una passione meno euforica pur amandosi comunque molto. Non avete più bisogno di abbandonarvi alla passione in continuazione, il vostro rapporto è passato alla fase successiva, siete orientati su altro, sui vostri progetti e sulla vostra vita insieme.

3/ Il bacio sulla fronte: siete una coppia dolce che non teme di mostrare il proprio amore

Questi baci sono i classici baci della mamma. Se è la coppia a scambiarseli è perché l’affetto di colui che li da è un affetto senza confini. Non c’è posto che ti faccia sentire più al sicuro delle braccia del tuo amore. Un bacio sulla fronte indica che provi un amore traboccante su base giornaliera.

4/ Il bacio sul naso: siete una coppia solare e giocosa

Questo è il bacio che si scambiano le coppie che amano giocare e prendersi in giro. E’ un modo per amarsi senza prendersi troppo sul serio. Avere una relazione molto leggera, aperta, ancora orientata sul presente e non lungimirante ma molto forte e promettente.

5/ Il bacio sulla guancia: siete una coppia molto affettuosa

Il bacio sulla guancia è segno di infinito affetto. E’ un bacio tenero, un bacio che ricorda le coccole e il tempo trascorso insieme. Le coppie che si baciano così hanno condiviso molte cose, sono unite e invidiate, perchè hanno capito il valore dell’essere equilibrati.

6/ Il bacio soffiato: siete una coppia maliziosa e audace

Soffiare il bacio con la mano significa lanciare il proprio amore a qualcuno ed è un modo molto malizioso di farlo. E’ il bacio preferito dalle coppie giovani, energiche, che amano trascorrere insieme qualcosa che li renda felici: viaggi, esperienze. Questa coppia sa come non cadere nella routine.

7/ Il bacio sulla palpebra: siete una coppia che si basa sulla fiducia reciproca

Anche noto come bacio dell’angelo non può che essere un tipo di bacio che trasuda amore incondizionato. Sicuramente siete una coppia datata, avete piena fiducia nell’altro e fareste qualsiasi cosa per il vostro amore, sapete che potete contare l’uno sull’altro e che la vostra più grande fortuna è stata quella di trovarvi.

8/ Il bacio sull’orecchio: siete una coppia di teneroni

Le orecchie sono zone erogene molto sensibili. Questo è il tipo di bacio che si scambia la coppia che vuole attirare l’attenzione dell’altro. Sono coppie vivaci e positive, sempre orientata a creare tanti altri ricordi di una vita felice insieme. Siete destinati a durare a lungo.

9/ Il morso del lobo: siete una coppia che non desidera impegni

Baciare il lobo dell’orecchio è un bacio con una fortissima carica erotica ed un chiaro messaggio. Chi lo da lancia un invito a fare faville sotto le lenzuola perché sente che fa improvvisamente molto molto caldo.

10/ Il bacio sul collo: siete una coppia aperta a tutto

Anche il collo come l’orecchio è una zona erogena e designa desiderio e attrazione. Se vi scambiate spesso questo tipo di bacio è perché siete una coppia appassionata. Siete diversi e testardi, ognuno mantiene proprie posizioni e opinioni, ma una cosa vi mette d’accordo sempre, vi amate e amate condividere la vostra vita insieme anche se le cose a volte sono complicate.

11/ Il bacio succhiotto: siete una coppia accecata dalla gelosia

Il bacio col succhiotto è un bacio che lascia il segno. Questo bacio è tipico di coloro che vogliono manifestare una sorta di avvenuta “marcatura del territorio”. Questo è il bacio che indica che si è proprietà privata e che c’è un limite invalicabile intorno a noi. E’ il bacio degli eterni gelosi, che ardono e si struggono di gelosia anche quando incontri soltanto lo sguardo di altre persone. Ricordate che la gelosia non è sempre un bene. Gelosia, quando è troppa uccide: scopri come tenerla a bada

Solitamente il bacio si da ad occhi chiusi, se non conoscete il motivo alla base di questo gesto istintivo ve lo spieghiamo noi: Ecco perchè ci baciamo tenendo gli occhi chiusi.

Se vi capita di notare che il partner vi bacia tenendo gli occhi aperti e siete curiosi di sapere perché lo fa, ecco la risposta:Perché il partner ti ha dato un bacio ad occhi aperti? Scopriamo insieme il significato