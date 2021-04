Giulia Salemi annuncia la fine della storia d’amore con Pierpaolo Pretelli. Qualcosa, però, non torna e i fans non ci credono.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati davvero? Un annuncio pubblicato tra le storie su Instagram dalla Salemi ha scatenato i rumors sulla sua relazione con l’ex velino di Striscia La notizia. Dopo aver trascorso qualche giorno lontani, Giulia e Pierpaolo si sono rivisti oggi mostrandosi sereni e sorridente mentre gustavano un aperitivo.

Poche ore dopo, però, un annuncio breve e conciso di Giulia ha scatenato i fan. La coppia è davvero scoppiata? Gli ammiratori dei Prelemi non credono affatto alla fine della storia d’amore ed effettivamente qualcosa non torna. Tutto, infatti, fa supporre ad uno scherzo da parte dei Prelemi per i loro fan.

Giulia Salemi annuncia la fine della storia con Pierpaolo Pretelli, ma è solo uno scherzo

L’annuncio di Giulia Salemi non convince i fan. Nonostante le parole scritte dall’influecer su Instagram, nessuno sembra credere alla rottura. Gli indizi che lasciano pensare che dietro l’annuncio della Salemi ci sia uno scherzo sono tanti. Oltre alla storia in cui si mostravano nuovamente insieme, ancora più innamorati, spunta anche la diretta con Dayane Mello.

I Prelemi, infatti, hanno regalato una diretta Instagram ai fan durante la quale Dayane Mello ha ammesso di avere nuovamente fiducia nell’amore proprio grazie a Giulia e Pierpaolo. I due, inoltre, sempre nella diretta social, si sono mostrati sorridente, complici e hanno regalato anche divertenti siparietti ai fan.

LEGGI ANCHE –> Valentina Persia sbrocca contro Giulia Salemi, il web la massacra

L’amore nato nella casa del Grande Fratello Vip sta crescendo giorno dopo giorno e quello di Giulia, è solo un gioco. Ma cosa ha scritto effettivamente la Salemi?

“Annuncio ufficiale: ragazzi mi sono lasciata con Pier. Ho dovuto. Presto seguiranno dettagli”, sono state le parole di Giulia. Poche settimane fa, nel salotto di Barbara D’Urso, parlando della sua storia con Pierpaolo, Giulia aveva detto: “La storia prosegue, ci amiamo molto”.

Pretelli, invece, ha fatto un passo in più presentando alla fidanzata il figlio Leonardo. Un gesto importante come ha confermato lui stesso a RTL 102.5.

“E’ stata la prima donna che ho presentato a mio figlio in tre anni. Credo in questo rapporto, vedo una prospettiva futura e per questo ho deciso di presentargliela. È andata benissimo, Giulia è molto attenta, paziente e ama i bambini. C’è stato subito un buon feeling” – ha raccontato l’ex gieffino a RTL 102.5.

A svelare il mistero, poco dopo, sono stati i Prelemi. Dietro l’annuncio di Giulia ci sono Le Iene e i loro scherzi come potete vedere dal video qui in alto.