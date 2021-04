Daniela Martani attacca Francesca Lodo: “Vergognati, hai paura di Gilles Rocca”

Daniela Martani si scaglia contro Francesca Lodo all’Isola dei Famosi 2021: “Vergognati, hai una paura fot*uta di nominare Gills Rocca”.

Il momento nomination infiamma la puntata dell’Isola dei Famosi 2021 del 26 aprile. Durante le nomination palesi, Francesca Lodo decide di salvare Gilles Rocca nominando Miryea Stabile e scatenando la durissima reazione di Daniela Martani.

L’ex naufraga, presente in studio, dopo aver ascoltato la nomination di Francesca Lodo e la sua motivazione, non riesca a nascondere il proprio disaccordo. Ilary Blasi, rendendosi conto del suo malumore, le concede la parola e la Martani si scaglia prima contro Francesca Lodo e poi contro Gilles Rocca.

Daniela Martani, duro attacco a Francesca Lodo e Gilles Rocca: “Vergognatevi”

Francesca Lodo ha pianto all’Isola dei Famosi 2021 per Gilles Rocca che ha rifiutato di partecipare alla prova ricompensa togliendo così a Francesca la possibilità di poter vincere un piatto di pasta. Tutti si sarebbero aspettati che Francesca nominasse Gilles Rocca. La Lodo, tuttavia, ha spiazzato tutti nominando Miryea Stabile.

“Non ho nulla contro Miryea, ma essendo entrata dopo ho meno rapporti con lei”, spiega la Lodo. “Ma se sono entrata tre giorni dopo”, le ricorda Miryea. A non credere alla motivazione della Leda è Daniela Martani che, dallo studio di Milano, si scaglia prio contro Francesca.

“Sei una falsa. Non hai votato Gilles perchè hai paura. Non hai le palle per votare Gilles, è una cosa vergognosa”, afferma duramente la Martani dallo studio di Milano. La Martani, poi, si scaglia anche contro Gilles Rocca. “Per come tratta le donne, per come tratta le persone, per il modo con cui si rivolge agli altri, avrebbe dovuto già stare fuori. Se hai problemi esci perchè hai stufato con il tuo atteggiamento”, aggiunge.

“Francesca ti devi vergognare. La verità è che ce l’hai con le donne“, aggiunge ancora la Martani. “Ma non ce l’ho con le donne e non ho nessuna paura di uscire. Da là è troppo semplice parlare”, replica la Lodo. “Ho paura di Gilles? Sono falsa? Ma te sei fuoi di testa”, conclude la Lodo.