Alessia Marcuzzi, conoscete i suoi ex fidanzati? Tutti i nomi

Alessia Marcuzzi è sposata con Paolo Calabresi Marconi. Ma prima di lui, la nota conduttrice di Mediaset ha avuto tante relazioni importanti. Ecco tutti i nomi.

Alessia Marcuzzi ha avuto tante storie importanti ma non si è mai sposata. Chissà perché. La conduttrice ha avuto almeno tre storie importanti nella sua vita: la prima, con il calciatore Simone Inzaghi (da cui, nel 2001, è nato il figlio Tommaso ), la seconda, con il calciatore Carlo Cudicini e la terza, con il cantante e produttore discografico Francesco Facchinetti (da cui, nel 2011, è nata la piccola Mia).

Ecco tutte le sue storie storiche e come sono nate. Leggiamolo insieme.

Alessia Marcuzzi e i suoi ex: Inzaghi, Cudicini e Facchinetti

Andiamo per step. Alessia Marcuzzi prima di trovare l’amore con Paolo Calabresi Marconi ha avuto alcune storie importanti e da segnalare soprattutto perché hanno portato alla luce dei suoi figli, Tommaso e Mia.

Partiamo dalla prima storia d’amore: con Simone Inzaghi. Alessia e Simone Inzaghi (che adesso ha tre figli) si sono conosciuti e fidanzati quando lei aveva 24 anni e lui 27. Dal loro amore, nel 2001 è nato il figlio Tommaso, che ora ha 20 anni. Come più volte ha spiegato Alessia, i rapporti tra lei e Simone sono sempre rimasti buoni e infatti più volte, anche negli ultimi tempi, Alessia è stata paparazzata in compagnia di Tommaso e l’ex Simone Inzaghi, inoltre proprio per la nascita del terzo figlio di lui, Alessia ha fatto gli auguri in un post su Instagram dell’ex calciatore del Lazio. Alessia ha raccontato che la storia tra lei e Simone è finita perché hanno bruciato le tappe.

Dopo la storia con Simone Inzaghi, nel 2003 Alessia si è legata sentimentalmente con l’ex portiere del Chelsea Carlo Cudicini. I due sono stati insieme circa 5 anni ma non hanno mai deciso di avere figli e nemmeno di sposarsi. Nel 2004 lei e Carlo erano ancora felici ma nel 2008 la loro storia è cominciata a scricchiolare. In una intervista a Vanity Fair, quell’anno, Alessia ha confessato:

“Di recente, sono successe alcune cose personali che hanno avuto delle conseguenze. Ma, essendo coinvolte altre persone, non mi sembra giusto parlarne. Ci possono essere dei momenti di difficoltà e a me non credo sia capitato per caso. Evidentemente, era arrivato il momento in cui dovevo affrontare certi nodi con me stessa e prendere in mano la mia vita. Per questo, ho deciso di stare da sola per un periodo, cosa che non avevo mai fatto prima e che un po’ mi terrorizza: mi sento mancare la terra sotto i piedi. Carlo per me è una persona molto importante e so che il nostro rapporto non si è esaurito. Lui è molto più razionale di me e sa quello che vuole. Io, invece, devo prendere un po’ di coraggio e decidere che voglio crescere”.

L’ultima relazione della Marcuzzi è quella con Francesco Facchinetti. I due hanno vissuto una storia d’amore felice e travolgente. La loro unione ha portato la nascita della piccola Mia, nel 2011, ma pochi mesi dopo Francesco ed Alessia hanno deciso, con grande sorpresa di molti, di lasciarsi. I motivi che hanno portato alla rottura della coppia non sono ancora del tutto chiari, ma in una intervista a DiPiù, il padre di Francesco fondatore dei Pooh, Roby Facchinetti, ha dichiarato:

“Non sospettavano minimamente che tra i due ci fossero dei problemi. Lo scorso 22 settembre c’è stato il battesimo di Mia… il 22 settembre… una ventina di giorni fa. E’ stata una giornata bellissima che abbiamo trascorso tutti insieme. Li avevo visti felici, come sempre. Poi ho iniziato le prove per i nuovi concerti dei Pooh, finché, qualche giorno fa, Francesco mi ha telefonato e mi ha detto: ‘Papà, hai un attimo?’. ‘Certo’, gli ho risposto. E poi è arrivata la doccia gelata: ‘Guarda che sta succedendo questo, Alessia e io…’. Non me l’aspettavo, – aggiunge – sono addolorato’”