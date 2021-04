Alessia Marcuzzi mette a tacere i gossip sul suo matrimonio: le sue parole

Alessia Marcuzzi su Instagam ha messo a tacere tutti i gossip sulla presunta crisi con Paolo Calabresi Marconi e il loro matrimonio.

Alessia Marcuzzi da qualche tempo a questa parte è stata una delle protagoniste assolute della cronaca rosa. Lo scorso anno, infatti, durante il lockdown, si era mormorato di una presunta crisi tra lei e suo marito Paolo Calabresi Marconi. Addirittura su numerose testaste giornalistiche si era parlato di una relazione extraconiugale tra lei e Stefano De Martino, che avrebbe poi causato la fine del matrimonio con Belen Rodriguez.

Ovviamente nulla di tutto questo è stato mai confermato, anzi. La bionda conduttrice, in svariate occasioni, ha più volte smentito tale indiscrezioni che la vedrebbero aver avuto un flirt con il giudice di Amici di Maria De Filippi e per quanto riguarda il suo matrimonio si era limitata a pubblicare sul suo profilo Instagram alcuni scatti che la immortalano al fianco di suo marito, senza però parlare più di tanto dei gossip che l’hanno vista protagonista. Probabilmente il tutto è stato fatto anche per non evidenziare o alimentare alcuni falsi scoop sul suo conto.

Ora, però, a distanza di mesi, Alessia Marcuzzi ha messo a tacere i gossip sul suo matrimonio pubblicando un post sul suo profilo Instagram che lascia decisamente poco spazio all’immaginazione e leva ogni dubbio.

Paolo Calabresi Marconi compie 50 anni: gli auguri di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi, che è stata assente durante l’ultimo appuntamento de Le Iene, in occasione del 50esimo compleanno di suo marito Paolo Calabresi Marconi ha pubblicato un’ironica, ma al tempo stesso dolce, dedica sul suo profilo Instagram. Allegando al tutto diversi scatti e una clip che dimostrano che lei e suo marito non c’è alcuna crisi.

“So Paolo. So figo. So 50 special. So pochi dai … Un milione di baci amore. Auguri” ha scritto la bionda conduttrice, levando ogni possibile dubbio a chi insinuava che tra lei e suo marito le cose non stessero proseguendo nel verso giusto.

Oltre alla sua dedica, però, non sono mancati nemmeno i messaggi dei suoi colleghi che hanno approfittato del suo post per fare i loro migliori auguri a Paolo Calabresi Marconi. Tra questi è stato impossibile non notare quello di Nicola Savino, con cui Alessia collabora da diverso tempo per la messa in onda de Le Iene, ma anche quelli di Sandra Milo che ha sottolineato come i produttore televisivo renda felice Alessia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Sembra dunque essere ufficiale, tra Alessia Marcuzzi e suo marito non c’è nessuna crisi di coppia o se c’era è stata ampiamente superata.