Chiara Ferragni si mette a nudo, la reazione del web è impietosa: “Evita per favore”

Chiara Ferragni si mette “a nudo” e mostra i segni del parto, ma la reazione del web è impietosa: “Grazie per avermi fatto sentire peggio”.

Chiara Ferragni mostra i segni del parto in un video su Instagram, ma la reazione del web non è quella che ci si aspetterebbe. La moglie di Fedez scende in campo per lanciare un messaggio di body positivity che, purtroppo, alcuni utenti non sono riusciti a cogliere. Chiara, diventata mamma per la seconda volta lo scorso 23 marzo, ha deciso di “mettersi a nudo” immortalando la “pancia” in un video.

In tenuta ginnica, con lo sfondo della palestra di casa Ferragnez sullo sfondo, l’influencer e imprenditrice, ha mostrato la lieve pancetta post partum. Un gesto che è stato apprezzatissimo da altre influencer e dalla maggior parte dei suoi followers anche se non sono mancati i commenti negativi.

Alcuni utenti, infatti, hanno sottolineato come la pancia mostrata da Chiara Ferragni “non sia in realtà pancia” aggiungendo che, con tale gesto, ha fatto solo sentire peggio le donne che, ogni giorno, combattono per accettare se stesse.

Chiara Ferragni mostra la pancia post partum, il web si spacca: “Grazie per avermi fatto sentire peggio”

«Volevo pubblicare questo video come un gentile promemoria, per ricordarvi che i nostri corpi sono perfetti per quello che sono. Ricordate anche che una determinata posa, una luce ad hoc, e – in questo caso – un paio di leggings a vita alta, fanno sembrare il tuo fisico molto diverso da quello che è. E anche questo va bene. Cerchiamo di essere sempre gentili con i nostri corpi, parliamone nel modo migliore e ringraziamoli per quello che ci fanno vivere ogni giorno». Con queste parole, Chiara Ferragni che condivide ogni giorno foto di Vittoria e Leone, ha pubblicato il video mostrando la pancia post partum.

LEGGI ANCHE—->Il trucco nude perfetto? E’ di Chiara Ferragni: copialo con noi

La reazione del web non si è fatta attendere. Il video ha avuto un successo incredibile e sono tanti gli utenti che ringraziano la Ferragni per mostrarsi con le piccole inperfezioni che hanno tutte le donne. Non sono mancati, tuttavia, i commenti negativi come quelli che potete leggere nella foto in alto.

“Chiara non è pancia quella. Quando puoi evita”, scrive qualcuno. “Grazie per avermi fatto sentire peggio dopo aver visto la tua pancia post partum”, aggiunge un’altra. Il messaggio di Chiara, per noi, fa bene a tutti!