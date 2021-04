Non sempre si presta attenzione ai cibi che si portano a tavola, ma se si vuole servire una cena sana e leggera, dovrete evitare questi abbinamenti, scopriamo quali.

E’ importante prestare attenzione a ciò che si consuma regolarmente durante l’arco della giornata per vivere bene e in salute. Non tutti gli alimenti sono sempre salutari soprattutto se si prediligono quelli ricchi in zuccheri, grassi saturi e quindi molto calorici e che non saziano tanto. Durante l’arco della giornata non va saltato mai un pasto e soprattutto a cena è necessario prestare attenzione ai cibi da consumare, se non si vuole trascorrere la notte insonne. Spesso abbinamenti sbagliati possono essere responsabili di cattiva digestione e non solo potrebbero farci ingrassare. Scopriamo quindi gli abbinamenti da non fare a cena se si vuole mangiare sano ed equilibrato.

Cena perfetta e salutare: ecco gli abbinamenti da non fare

A cena bisogna prestare attenzione a ciò che si mangia per evitare di andare incontro a problemi digestivi e non solo anche per non appesantirsi proprio, ma anche l’orario va rispettato si dovrebbe cenare almeno un paio di ore prima di andare a dormire. Se si mangia in modo sregolato non solo la digestione è troppo lenta, ma a lungo andare potrebbe andare incontro a disturbi gastrointestinali o reflusso. Ecco alcuni alimenti da evitare in caso di reflusso gastroesofageo.

Ecco alcuni cibi da evitare a cena e soprattutto andrebbero evitati alcuni abbinamenti di cibi per dormire notti tranquille e garantire una corretta digestione. Sicuramente gli abbinamenti da non fare sono i seguenti.

-Pane farcito con formaggi e salse. Sicuramente i tramezzini si possono preparare in modo salutare ma se si abbina pane e formaggi ricchi in salsa come maionese, ketchup possono risultare troppo calorici e difficili da digerire. Anche i panini farciti con hamburger, formaggi e patatine fritte, cipolla, salse e formaggi sono sia alimenti troppo calorici e di conseguenza non sono facilmente digeribili.

-Formaggi piccanti e stagionati. Sono latticini che si possono mangiare senza problemi ma non di sera perchè si potrebbe disturbare il sonno a causa della difficoltà della digestione.

-Piatti molto speziati. Sicuramente se preparate piatti di carne con peperoncino, paprika non è proprio una scelta saggia.

–Pizza fritta farcita. Se mangiate una pizza fritta con un ripieno ricco tipo ricotta e salumi certo che non sarà un piatto leggero e salutare. Inoltre entra in gioco la frittura che è una cottura non solo prolungata ma anche pesante da digerire. Quindi fritto con formaggi e salumi beh non è proprio un abbinamento salutare.

-Carne arrosto con patate. Potrebbe accadere che andate a cena fuori e chiedete un piatto di carne con contorno di patate, certo che l’abbinamento di carne, che sono proteine, con patate che sono carboidrati non è proprio consigliato, perchè potrebbe causare gas intestinale, quindi gonfiore che potrebbe rendere il sonno poco sereno.

-Piatto di frutta con un alimento salato. La frutta andrebbe consumata lontana dai pasti e non solo, così da assimilare meglio i nutrienti. Certo che dopo aver consumato un pasto salato, mangiate un piatto di frutta si potrebbe rallentare la digestione.

Questi sono consigli, ma sicuramente in caso di problemi seri o disturbi del sonno continui dovete assolutamente contattare il medico. Inoltre ricordate che mangiare di rado questi cibi non fa nulla ma se diventa un’abitudine, potreste andare incontro a problemi.