Giulia De Lellis preoccupata allarma i fan: “Sono mortificata, è un pazzo”

Giulia De Lellis, Giulia Valentina e Taylor Mega sono state coinvolte in uno spiacevole episodio. Per questo hanno lanciato un appello.

Giulia De Lellis non avrebbe mai pensato di dover mettere in guardia milioni di ragazze in una truffa che vede spuntare non solo il suo nome, ma anche quello di altre famose influencer come Giulia Valentina e Taylor Mega. Che cosa è successo?

Un uomo si aggirerebbe per le strade di un noto quartiere di Milano facendo finta di parlare al telefono con un membro dello staff delle influencer citate, lamentandosi di non riuscire ragazze adatte per il lavoro che loro gli avrebbero commissionato. Così, notando che la sua conversazione non è passata inosservata alle persone che hanno avuto la sfortuna di passargli accanto, si avvicina alle ragazze e chiede loro se hanno delle belle mani e se sarebbero interessate a lavorare con le note influencer, strappando loro un provino.

Ovviamente, come rivelato anche dalle dirette interessate sui loro profili Instagram, si tratta di una truffa. In quanto loro non conoscono quest’uomo e non gli hanno mai chiesto di cercare ragazze che potessero collaborare con loro. Anche per quando ne hanno bisogno sono le prime a pubblicare un annuncio sui social.

Giulia Valentina, Giulia De Lellis e Taylor Mega: uomo truffa usando il loro nome

Giulia De Lellis ha comunicato il tutto sul suo profilo Instagram, in quanto sarebbe stata aggiornata da Giulia Valentina su quanto sta accadendo. Quest’uomo, stando a quanto le hanno segnalato alcuni utenti della rete, avrebbe iniziato a fare cose del genere da diversi anni. Tant’è che l’ex fidanzata di Fedez si è ricordata che un episodio del genere era capitato anche a lei quando frequentava l’univeristà.

Quest’uomo, come segnalato dagli utenti della rete, chiederebbe loro non solo di curare molto le mani per il provino, ma fa presente che il progetto in cui sarebbero coinvolte avrebbe a che fare con l’ipnosi per un nuovo programma targato in casa Mediaset. Nuovo programma che ovviamente non esiste in quanto, ci teniamo a precisare come hanno raccontato le dirette interessate, che si tratta di una truffa in quanto quest’uomo non collabora in alcun modo con loro.

“Mi scuso io a suo nome” ha esordito Giulia De Lellis su Instagram, che di recente ha dato un importante consiglio alle sue fan. “Sono mortificata, è un pazzo. Io non lo conosco, ma faremo le nostre indagini” ha poi concluso l’eserta di tendenze, nella speranza che nessuna ragazza possa cascare in questa truffa che potrebbe rivelarsi essere davvero pericolosa.

Giulia De Lellis, Giulia Valentina e Taylor Mega non sono le prime persone coinvolte da quest’uomo. In quanto sembrerebbe che qualche tempo fa abbia perfino sfruttato il nome di Belen Rodriguez.