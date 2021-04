Giulia De Lellis e l’importante consiglio per i fan: “Non bevetene così tanti”

Giulia De Lellis, l’influencer romana lancia un importante consiglio di vita ai suoi numerosi fan e followers: “Non bevetene così tanto”. Ecco a cosa si riferisce.

Giulia De Lellis, influencer romana nota ai più per aver corteggiato Andrea Damante a Uomini e Donne e per aver da quel momento in poi fanno una carriera televisiva (Grande Fratello Vip) e sui social dove vanta milioni di follower ha utilizzato proprio il suo canale Instagram per lanciare un importante messaggio ai suoi fan.

Recentemente l’abbiamo vista protagonista di un film “Genitori vs Influencer” a fianco di Fabio Volo.

L’icona di stile e di bellezza si è lasciata andare ad alcune considerazioni. Vediamo insieme cos’ha detto.

Giulia De Lellis contro il caffè: ecco cos’ha detto

Nei video pubblicati nelle stories di Instagram di Giulia De Lellis, l’influencer si scaglia contro chi beve troppi caffè! “Siete impazziti? C’è gente che beve minimo 4/5 caffè al giorno e un massimo di 12″, esordisce Giulia. E poi aggiunge: “Ma siete fuori? Bevete troppi caffè! Io al massimo ne bevo tre”.

Il caffè è il compagno della vita di tutti noi, lo beviamo la mattina appena alzati o durante una pausa di lavoro oppure insieme ad amici e colleghi come un momento di svago. Indubbiamente ha dei benefici ma se bevuto con moderazione. Vuoi sapere se bevi le giuste dosi di caffè? Scopri qui quanto è giusto berne.

Nelle lunghe stories di sfogo Giulia racconta che non va bene beve tutti questi caffè perché possono emergere diverse problematiche, ed esorta i suoi fan a non berne tanti e a leggere alcune informazioni riguardo esso.

Non è la prima volta che Giulia lancia temi sociali e dal forte impatto nelle sue Instagram Stories. Nel bene o nel male, infatti, la lanciatrice di tendenze dice sempre ciò che pensa e lo fa in maniera schietta. Levandosi tutti i sassolini dalle scarpe. Come quando si è scagliata contro alcune sue colleghe del mondo dello spettacolo o quando ha raccontato i regali di Natale per “una brava moglie”. O la si ami o la si odi Giulia rimane comunque se stessa.