Elisa Isoardi ha mentito all’Isola? Spunta un retroscena e cambia tutto

Elisa Isoardi ha mentito durante il suo ritiro all’Isola dei Famosi? E’ spuntato un retroscena che sembra cambiare ogni cosa.

Elisa Isoardi è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, la prima che vede Ilary Blasi nel ruolo di conduttrice. La presentatrice, purtroppo, nonostante abbia avuto una seconda occasione da parte della produzione di poter proseguire con il suo percorso all’interno del reality show di canale 5 dopo aver perso al televoto, è stata costretta a terminare il suo percorso prima del previsto. Il motivo?

In diretta, Elisa ha raccontato di aver avuto alcune complicazioni all’occhio. In quanto una scintilla di fuoco sarebbe penetrata all’interno di esso mentre stava preparando il pranzo per le sue due compagne di viaggio, Miryea Stabile e Vera Gemma. Per questo motivo, per volersi sottoporre ad alcuni accertamenti in Italia, aveva scelto di ritirarsi. In molti hanno trovato questa scelta alquanto sospetta, convinti che in realtà il motivo del suo abbandono fosse totalmente diverso da questo e che avesse a che fare con un accordo con Mediaset.

Il Dottor Livio Galbiati, tra le pagine del settimanale Gente, ha fatto chiarezza in merito alla scelta di Elisa Isoardi di lasciare l’Isola dei Famosi, raccontando un retroscena che sembra cambiare ogni cosa.

Isola dei Famosi, il medico di Elisa Isoardi la scagiona: “Vista compromessa”

Il medico di Elisa Isoardi ha sciolto ogni dubbio rivelando che il motivo che ha spinto la sua paziente ad abbandonare l’Isola dei Famosi è piuttosto serio e che dunque non ci sarebbe alcun accordo con Mediaset in merito a voler lasciare prima le Honduras.

“Non è stata una cosa lieve e questo è certo” ha esordito il medico che ha avuto modo di poter visitare la conduttrice non appena ha messo fine al suo percorso al reality show di canale 5. “La sclera è quel guscio bianco che costituisce lo strato esterno dell’occhio” ha poi spiegato, facendo riferimento al problema all’occhio di Elisa Isoardi.

“Il lapillo ha colpito la sclera ha creato il dolore e quindi un appannamento della vista, se il lapillo avesse toccato la cornea, avrebbe compromesso la vista” ha poi concluso, rivelando dunque che la scelta intrapresa dalla conduttrice è stata più che saggia visto che se fosse rimasta all’Isola dei Famosi si sarebbe potuto creare il rischio di danneggiare la sua vista.

Elisa Isoardi è costretta a lasciare l’#Isola per degli accertamenti. pic.twitter.com/6JobVxHuPy — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 15, 2021

Elisa Isoardi all’Isola dei Famosi non ha dunque mentito come in molti invece sembravano sospettare. La conduttrice ha realmente avuto un serio problema all’occhio ed è stata piuttosto sfortunata, visto che purtroppo un episodio simile era accaduto anche durante la sua precedente esperienza a Ballando con le stelle, dove è stata costretta a ritirarsi a causa di un problema riscontrato con il suo ginocchio. Speriamo che Elisa, durante il corso di questi mesi, e magari nella prossima stagione televisiva, possa rifarsi delle beffe del destino.