Fariba resta all’Isola dei Famosi: la reazione di Giulia e Pierpaolo spiazza tutti

Farbia Tehrani ha vinto il televoto all’Isola dei Famosi e la reazione di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ha spiazzato i fan.

Fariba Tehrani ieri sera ha rischiato di terminare la sua avventura all’Isola dei Famosi in quanto era televoto con Vera Gemma. Il pubblico del piccolo schermo però ha scelto di premiare la mamma di Giulia Salemi, facendola risultare la loro preferita.

Il posto di mamma Fariba però non è ugualmente al sicuro in Honduras, in quanto la concorrente non ha legato con il resto del cast che l’accusa di essere una persona pettegola e che ama seminare soltanto zizzania in giro. Il pubblico della rete sembra pensarla in maniera nettamente opposta e forse, grazie anche l’effetto dei Prelemi, continua a credere in lei e vuole che prosegua con quest’avventura all’interno del reality show di canale 5.

Ovviamente, non appena Ilary Blasi ha comunicato l’esito del televoto, non è potuta mancare la reazione di Giulia e Pierpaolo, che da casa non hanno fatto altro che supportare la Tehrani in questo arduo percorso. La loro reazione, di pura gioia, ha spiazzato gli utenti della rete. In quanto non li aveva mai visti esultare così sul web.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli esultano per Fariba: è vittoria all’Isola

Giulia Salemi non ha potuto fare a meno di nascondere la sua gioia di fronte alla scelta del pubblico di far proseguire Fariba Tehrani all’Isola dei Famosi. Per questo motivo, insieme al suo compagno Pierpaolo Pretelli, ha scelto di commentare il tutto sul suo profilo Instagram, spiazzando, in senso positivo, tutti i suoi fedeli sostenitori contenti di aver raggiunto questo ennesimo traguardo insieme.

“Esulto come se avessi vinto il mondiale del 2006” ha esordito Giulia Salemi su Twitter, che ieri è finita al centro della polemica a causa del suo ultimo post su Instagram. “42% di Grazie!!!” ha poi concluso. Non è stato da meno il commento di Pierpaolo Pretelli, che ha ringraziato tutti i suoi fedeli sostenitori per il sostegno dimostrato nei confronti della madre della sua compagna. “Esercito invincibile! Siamo spaventosi “.

Esulto come se avessi vinto il mondiale del 2006.

42% di Grazie!!! ❤️ #faribona #isola pic.twitter.com/VaCJAcTSbF — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) April 22, 2021

Fariba, nonostante non abbia riscosso successo tra i suoi compagni di viaggio all’Isola dei Famosi, sembrerebbe aver conquistato, con la sua stravaganza e simpatia, il pubblico del piccolo schermo, che è ancora una volta pronto a sostenerla in quest’avventura. E si sa, nonostante gli altri naufraghi continuino a votarla, è il pubblico sovrano che sceglie le sorti del reality show di canale 5.