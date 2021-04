Don Davide Banzato, chi è: età, altezza, carriera, vita privata, Instagram, curiosità e tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Don Davide Banzato è un sacerdote, scrittore e conduttore televisivo di 40 anni. E’ diventato popolare al grande pubblico partecipando a diverse trasmissioni televisive come A sua immagine e I viaggi del cuore. Don Davide mette la propria fede a disposizione dei più deboli.

Collabora da anni con Comunità Nuovi Orizzonti, ed è autore di diversi libri come Tutto ma prete mai. Una storia di ribellione e d’amore, pubblicato il 13 aprile 2021. E’ anche uno 500 missionari della misericordia, nominato da Papa Francesco.

N ome: Davide Banzato

Davide Banzato Segno Zodiacale: Acquario

Acquario Data di nascita: 17 febbraio 1981

17 febbraio 1981 Luogo di nascita: Padova

Padova Professione : sacerdote, scrittore, conduttore televisivo e radiofonico

: sacerdote, scrittore, conduttore televisivo e radiofonico Altezza: non disponibile

non disponibile Peso: non disponibile

non disponibile Tatuaggi: non disponibile

non disponibile Profilo Instagram Ufficiale: @davide.banzato

Sito ufficiale: www.davidebanzato.it

Vita privata

Nato il 17 febbraio del 1981 a Padova. Cresciuto con tre fratelli, sin da piccolo, comincia a frequentare le lezioni di catechismo. Entra in seminario da giovanissimo incontrando Chiara Amirante, presidente e fondatrice della Comunità Nuovi Orizzonti.

Sentendo la mancanza della famiglia, tuttavia, decide di lasciare il seminario continuando a coltivare la propria fede. Dopo aver avuto una relazione durata tre anni, Davide capisce di dover seguire la propria strada e riprende il seminario.

“Il giorno 23 settembre 2006 sono stato ordinato sacerdote e ancora una volta è avvenuto il miracolo di una nuova creazione. Dico così perché come dal nulla Dio crea una persona chiamandola alla vita, così dal nulla della povertà d’un uomo crea un alter Christus, un sacerdote, un altro Gesù, non più Davide, ma Gesù in David”, si legge sul sito ufficiale di Don Davide.

Carriera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Davide Banzato (@davide.banzato)

Don Davide porta avanti la fede e la propria attività religiosa anche in televisione. Come opinionista ha presenziato in trasmissioni come L’Italia sul 2, Italia allo specchio e Pomeriggio sul 2. Su Telepace è conduttore di programmi come Vita che rinasce, Solo l’Amore e Buonasera! La settimana con Papa Francesco.

Collavora anche con la Rai e Mediaset in programmi come Sulla via di Damasco, Fattore Alfa, La strada dei miracoli, I viaggi del cuore, A sua immagine. Dal 2017 al 2020, inoltre, è stato co-conduttore del Concerto di Natale insieme a Federica Panicucci.

Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Davide Banzato (@davide.banzato)

Molto attivo sui social, ha un profilo Instagram seguito da 49,9 mila followers. Tra le foto e i video, Don Davide pubblica foto delle sue missioni e delle sue collaborazioni televisive.