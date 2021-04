Non avete tempo per fare sport ma dovete perdere qualche chilo di troppo? Ecco i consigli da seguire per perdere peso senza fare sport.

Si sa che con l’arrivo dell’estate si avvicina la prova costume, un pò tutte siamo alle prese di perdere qualche chilo di troppo accumulato nella stagione invernale.

Ma sicuramente non bisogna essere precipitosi e non solo, la fretta potrebbe essere solo deleteria, il corpo potrebbe stressarsi più del dovuto. La prima cosa che pensate di fare è di mangiare poco e fare tanto sport, ma siete consapevoli che il tempo a vostra disposizione è poco e non riuscirete a mantenere certi ritmi e soprattutto non pensate di poter svolgere una regolare attività fisica. Noi di CheDonna.it vi diamo qualche piccolo consiglio su come perdere perdere peso anche senza fare sport.

Come perdere peso facilmente senza fare sport

Non si può generalizzare certamente ma non esistono regole ben precise, certo che la dieta dimagrante cambia da persona a persona. Sicuramente è preferibile affidarsi ad un medico, nutrizionista che solo lui potrà darvi alcune dritte sulla corretta alimentazione da seguire, soprattutto se è necessario seguire una regolare attività fisica.

Certo che il connubio dieta dimagrante e sport sarebbe perfetto. Impegni lavorativi e familiari potrebbe rendere difficile, ma ecco qualche consiglio per dimagrire senza praticare uno sport. Sicuramente è di aiuto ma se si svolge una regolare attività fisica e poi si assumono cibi sbagliati o si mangia in modo sregolato non serve a nulla.

Allora i trucchi da seguire sono questi. Seguire una dieta sana e bilanciata, ma non uno stile di vita sedentario perchè potreste far rallentare il metabolismo. Innanzitutto dovrete sempre garantire la giusta idratazione durante il giorno, occorrono tra 1,5 lt e i 2 lt di acqua. Bere acqua aiuta ad accelera il metabolismo, ed elimina non solo le tossine ma aiuta in caso di cellulite. Se potete iniziate già al mattino appena svegli e poi gestite la somministrazione di acqua nell’arco della giornata, se possibile bevete di più lontano dai pasti.

Scegliete le proteine che aumentano il senso di sazietà rispetto ai carboidrati. Inserite anche le verdure che anche esse donano maggiore sazietà Quindi via libera ad un piatto di circa 60-70 g di bresaola con delle scaglie di parmigiano e accompagnate con spinaci lessi e conditi con poco olio extra vergine di oliva e del succo di limone. In alternativa anche l’uovo con verdure o un filetto di merluzzo bianco o alla pizzaiola con carote, cavolo o broccoli lessi. Le verdure non apportano molte calorie e inoltre sono ricche in acqua, sali minerali, antiossidanti e sono facilmente digeribili. Potete gustarle sia cotte che crude, fate attenzione a non cuocerle troppo altrimenti si perdono le proprietà nutritive.

Non abolite i grassi ma fate una scelta più saggia, prediligete quelli buoni. Potete mangiare tranquillamente il pesce azzurro, semi, il tuorlo d’uovo, la frutta secca e preferite l’olio extra vergine di oliva come condimento e non burro o strutto.

Ma non dovrete rinunciare alla pasta, scopri i trucchi per mangiarla senza mettere su chili.

Ricordate che il nostro organismo ha bisogno di tutto e non bisogna mai rinunciare a tanti nutrienti per non andare incontro a carenze. Inoltre non dovete mai saltare i pasti soprattutto gli spuntini così da non arrivare mai affamati al pasto successivo. Poi concedersi troppi sgarri potrebbe essere deleterio. Quindi se ponete attenzione a seguire una dieta sana e bilanciata potete perdere peso anche senza sport. Ma ricordate che è necessario camminare a piedi durante il giorno, magari anche se dovrete fare una commissione approfittatene e passeggiate un pò. Ma anche una camminata con la vostra famiglia all’aria aperta un paio di volte a settimana potrebbe essere di grande aiuto.

Quindi se volete perdere peso consultatevi sempre con il medico. Inoltre ricordate sempre di variare la vostra alimentazione e imparate a trovare delle alternative salutari a quelle che siete abituati a mangiare.