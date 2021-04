La borsa rosa di H&M ha fatto innamorare tutte le donne del mondo, anche l’influencer Flaviana Boni.

Sempre più spesso si dice che le donne del mondo sono completamente diverse le une dalle altre e che, per questo, i loro gusti non potrebbero essere più distanti.

Cosa accade quindi quando un accessorio di moda diventa un oggetto universale, letteralmente adorato ai quattro angoli del pianeta? Che bisogna assolutamente averlo!

La borsa rosa di H&M di Flaviana Boni (e di tantissime altre donne)

La stilista che ha disegnato questa borsa è Simone Rocha, designer di moda di fama internazionale. La borsa rosa dal fiocco gigantesco fa parte di una collezione estremamente moderna e romantica che racchiude tutte le ispirazioni che hanno caratterizzato negli anni il lavoro della stilista.

Moltissimo pizzo e tanti nastri, gonne gonfie e inserti floreali per le donne, giacche di tartan per i ragazzi sono le proposte della collezione disponibile in vendita per la primavera nei negozi H&M.

È la prima volta che la stilista si cimenta in un guardaroba completo, che comprende anche abiti da bambino e da bambina, non soltanto da giovani adulti. Per questo motivo, forse, c’è una nota infantile in tutta la collezione, un desiderio di sognare e di lasciarsi andare al romanticismo più sfrenato.

La borsa rosa da spalla rappresenta proprio questo desiderio di risvegliare il romanticismo presente in ogni donna, anche di quelle che se lo concedono raramente o, quando lo fanno, si aggrappano a quegli elementi da dura che le fanno sentire al sicuro.

È il caso di Flaviana Boni, che anche quando indossa le camicette di pizzo di Sangallo più romantiche e innocenti del mondo, non può fare a meno di abbinarle a un vestito di similpelle nero.

Anche per l’ampia borsa shopper di Simone Rocha la Boni sceglie una fotografia drammatica e in penombra, un’espressione serissima e colori un po’ cupi.

Quel grande fiocco rosa stride completamente con l’atmosfera creata dalla fotografia? Forse sì, ma è proprio in questo che sta la sua forza.

La borsa di Simone Rocha infatti piace proprio a tutte, anche a coloro che si vestirebbero di rosa da capo a piedi (e a volte lo fanno).

Sulla rete ci sono look di tutti i tipi costruiti intorno a questa borsa assolutamente iconica. Anche se c’è chi sceglie il total pink e chi invece si “accontenta” di mettere il rosa soltanto in alcuni dettagli per un look spezzato e armonico al tempo stesso.

Da tempo si parla degli Hero Piece o Statement Piece: cosa sono? Pezzi unici che rappresentano in toto la personalità di chi li indossa e intorno ai quali si può letteralmente costruire un intero look. Un’abitudine strana? Forse, ma le star la usano spessissimo!

Ecco allora che la borsa rosa di H&M, con il suo fiocco over size, è in grado di trasformare anche il look più casual e sportivo in un look super romantico.

E a proposito di sportive, c’è anche chi ha deciso di indossare letteralmente una tuta e un paio di scarpe da ginnastica ma di dare al look una svolta assolutamente unica grazie all’accostamento sorprendente della grande shopper rosa.

E per chi proprio non se la sente, perché è convinta che il rosa non sia il suo colore? Non c’è nessun problema: la borsa è disponibile anche in una versione nera e mini, con due fiocchi anziché uno e una finitura lucida.

Perfetta per un look glamour o per dare un tocco elegante al più semplice degli abiti da cocktail, questa borsetta è l’esatta via di mezzo tra una pochette gioiello e una piccola e praticissima shopper.

Tutti i pezzi della collezione di Simone Rocha per H&M possono essere acquistati on line sul sito ufficiale del brand. Il prezzo della borsa? Solo 59.99 €