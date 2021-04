Lettera d’amore per Elisabetta Gregoraci: la reazione di lei

Elisabetta Gregoraci ha ricevuto una lettera d’amore, che ha scelto di condividere con i suoi fan senza svelarne il mittente.

Elisabetta Gregoraci, dopo aver partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, si sta godendo una nuova fetta di popolarità. In quanto quest’esperienza nella casa più spiata d’Italia le ha permesso di farsi conoscere da un pubblico del tutto nuovo rispetto a quello che era solito seguirla. Un pubblico più giovane e molto più affezionato e legato a lei. Lo stesso che probabilmente le ha spedito una lettera d’amore che ha lasciato senza parole l’ex moglie di Flavio Briatore.

Tant’è che ha scelto di volerla condividere sul suo profilo Instagram, mostrandone il contenuto a tutti gli utenti della rete che sono più curiosi che mai di scoprire chi sia il destinatario della lettera, visto che Elisabetta ne ha oscurato il nome. Anche se probabilmente si tratta, visto il contenuto che fa riferimento all’esperienza nella casa più spiata d’Italia, di un affezionato gruppo di fan.

Scopriamo insieme la lettera d’amore per Elisabetta Gregoraci che l’ha lasciata senza parole.

Elisabetta Gregoraci romantica: la lettera d’amore la lascia senza parole

Elisabetta Gregoraci, che è stata protagonista di una recente dichiarazione del suo ex amico speciale Pierpaolo Pretelli, è rimasta senza parole, in senso assolutamente positiva, di fronte all’affetto e all’amore che è riuscita a percepire attraverso le parole che probabilmente alcuni fedeli sostenitori hanno scelto di dedicarle in forma privata. Ecco che cosa le hanno scritto:

LEGGI ANCHE –> Come copiare il makeup di Elisabetta Gregoraci: colori caldi e incarnato perfetto!

“Cara Ely ti scriviamo questa lettera per dirti grazie di tutto quello che fai e stai facendo per noi” inizia la lettera pubblicata da Elisabetta Gregoraci su Instagram. “Quel 18 settembre non credavamo mai che avremmo conosciuto una persona così speciale, bella e straordinaria che da lì a poco sarebbe entrata dentro i nostri cuori. Con la tua semplicità riesci a tirare su di morale le persone, le fai stare bene“ prosegue il messaggio. “Non ti diciamo i pianti che ci siamo fatte la sera del 7 dicembre quando hai deciso di lasciare la casa del Grande Fratello vip per tornare da tuo figlio Nathan, ma al cuore di mamma non si comanda anche perché Nathan aveva bisogno di te“ conclude. “Noi per te ci saremo sempre Elisabetta ora come non mai ti saremo vicine sempre tesoro anche tu a noi. Un bacione grande dal nostro team”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Elisabetta Gregoraci è rimasta senza parole di fronte a questa inattesa lettera. Sicuramente l’esperienza nella casa del GF Vip le ha permesso di mostrare al pubblico del piccolo schermo un’inedita parte di sé.