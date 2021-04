Pierpaolo Pretelli fa chiarezza su Elisabetta Gregoraci: “Non vogliono accettarlo”

Pierpaolo Pretelli ha fatto chiarezza una volta e per tutte in merito al suo rapporto con Elisabetta Gregoraci dopo il Grande Fratello Vip.

Pierpaolo Pretelli è stato senza dubbio uno dei protagonisti assoluti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’ex velino moro di Striscia La Notizia si è classificato al secondo posto ed ha fatto sognare, o arrabbiare, il pubblico del piccolo schermo prima per la sua amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci e poi per la storia d’amore nata con Giulia Salemi.

In molti, nonostante lui sia ora felicemente fidanzato, continuano a sognare di una sua ipotetica relazione con l’ex di Briatore, ma Pierpaolo è innamoratissimo della sua Giulia recentemente intervistato da Novella 2000 ci ha tenuto a fare chiarezza, semmai ce ne fosse bisogno, in merito ai suoi sentimenti. In quanto una fetta del pubblico che ha scelto di seguirlo non ha ancora accettato la sua relazione con la Salemi.

Pierpaolo Pretelli ha fatto chiarezza su Elisabetta Gregoraci, ribadendo ancora una volta il sentimento e l’amore che lo lega a Giulia Salemi.

Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli: “Ho sempre evitato di contattarla”

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli hanno interrotto ogni tipo di rapporto dopo la fine della quinta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini e le rare volte in cui hanno avuto modo di potersi rivedere sono state soltanto perché dettate da impegni lavorativi e nient’altro. Per l’ex velino moro di Striscia La Notizia ora esiste soltanto Giulia Salemi, che recentemente è stata criticata da Chiara Nasti

“La mia storia con Giulia architettata per business? Sciocchezze inventate. Sui social ci sono schieramenti di fan che si scontrano quotidianamente. Ci sono i Gregorelli che sognavano il mio fidanzamento con Elisabetta Gregoraci. Con Elisabetta ci siamo visti dopo la fine del reality, ma per motivi lavorativi. Ho sempre evitato di contattarla o stringere amicizia“ ci ha tenuto a precisare Pierpaolo durante il corso dell’intervista rilasciata al settimanale diretto da Roberto Alessi. “Questo per rispetto verso Giulia. Con Eli non poteva nascere nulla e questo perché lei aveva messo dei paletti. Continui freni fin dall’inizio, ma sembra che la gente non voglia accettarlo” ha concluso.

Quella fetta di pubblico che lo segue, deve farsene una ragione: tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci non c’è nulla. Ora lui è innamorato perso di Giulia Salemi e sta dedicando anima e corpo a questa nuova relazione.

Tra l’altro, secondo recenti indiscrezioni, sembrerebbe che Pierpaolo e Giulia siano stati contattati per prendere parte alla prossima edizione di Temptation Island, ma almeno per il momento ancora nulla sembra essere confermato. La coppia sceglierà di mettere alla prova il loro sentimento?