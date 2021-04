Rotolo panna e fragole: il dessert facile e ideale da servire per il pranzo del 25 aprile

Il rotolo panna e fragole è un dessert delizioso e tipicamente primaverile, facile da preparare e ideale da servire per il pranzo del 25 aprile.

Se stai cercando una ricetta semplice per un dessert primaverile e fresco da preparare in casa anche in occasione del pranzo del 25 aprile ecco il rotolo panna e fragole.

Un dolce delizioso, facile da preparare e che piacerà a tutta la famiglia. Una tenera pasta biscotto arrotolata con all’interno una farcitura golosa a base di panna e fragole. Scopriamo subito la ricetta.

Ecco la ricetta del rotolo panna e fragole

Con l’arrivo della primavera tornano immancabilmente le fragole, uno dei frutti preferiti dei bambini ma che tanto piacciono anche ai grandi. E allora quale migliore occasione se non quella di una giornata di festa da trascorrere in famiglia per preparare il rotolo panna e fragole?

Scopriamo subito la ricetta con ingredienti, preparazione ed eventuali accorgimenti per una riuscita perfetta.

Ingredienti

Per la pasta biscotto