Scoppia la polemica ad Amici 20, pubblico in rivolta: “Ridateci Giulia Stabile!”

Amici 20 è finito al centro della polemica. Il pubblico della rete è in rivolta, pronto a difendere la ballerina Giulia Stabile.

Amici 20 ha rifatto di nuovo breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo. Era da qualche edizione, infatti, che il talent show targato Maria De Filippi non riusciva ad avere lo stesso successo di un tempo, ma quest’anno, merito sicuramente del cast e del nuovo regolamento, le cose sono decisamente cambiate e il programma si conferma ad essere un successo. Al tempo stesso, però, non sono di certo mancate le polemiche.

Nelle scorse ore, infatti, sono trapelate in rete le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda sabato prossimo su canale 5 e tra queste è stato svelato che la ballerina Giulia Stabile ha ballato soltanto una volta da sola ed in un’occasione del ballottaggio. Questo non ha fatto affatto piacere al pubblico della rete che trova ingiusto che la giovane artista, dall’inizio del serale, non abbia avuto l’occasione di poter far vedere loro quanto valga visto che ogni volta è “costretta” a ballare in coppia.

Il pubblico difende Giulia Stabile ad Amici 20: sul web scoppia la polemica

Il pubblico della rete non ci sta e su Twitter ha fatto scoppiare la polemica sulla nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, facendo diventare virale il tag #datecigiuliastabile. Una polemica lanciata nella speranza che durante il prossimo appuntamento con il serale, qualora Giulia non abbia già abbandonato il programma, possa dimostrare le sue doti da ballerina senza dover eseguire coreografie in coppia o che non le appartengono.

LEGGI ANCHE –> Aka7even e Martina sono fidanzati? Dopo Amici, spunta tutta la verità

Addirittura chi ha avuto modo di poter seguire la nuova registrazione, ha affermato che Giulia Stabile ad Amici 20, che di recente ha ricevuto una dedica da Sangiovanni, è apparsa piuttosto spenta e scocciata in quanto sarebbe stato palese e visibile la sua voglia di danzare, senza prendere parte o meno alle discussioni presenti in studio.

se è successo questo vuol dire che avete toccato il fondo, adesso è il momento di cambiare, adesso BASTA#datecigiuliastabile pic.twitter.com/RhnEKKWsas — 🕳🚶🏻‍♀️ (@strangersx2) April 23, 2021

Tra 3/4 puntate finirà tutto e Giulia si è esibita da sola solo 6 VOLTE #datecigiuliastabile pic.twitter.com/AYfslHFU9Y — giulyismyikigai (@giulyismyikigai) April 23, 2021

Questa è la faccia di una ragazza di 18 anni che lavora come una dannata, che ha lividi e cerotti ovunque, che ha due occhiaie che le arrivano in fondo si piedi per la stanchezza e che poi in puntata balla una volta. #datecigiuliastabile #Amicispoiler pic.twitter.com/aHEezkK2DJ — jade💛 (@giailla) April 22, 2021

Questa ragazza prepara un sacco di coreografie, arriva a fine settimana distrutta e piena di lividi Non hanno il coraggio di sfidarla, così da farla esibire 1 sola volta AL SERALE

con il solito stile e dopo la 00:00 DOPO 6 PUNTATE È INACCETTABILE

#datecigiuliastabile pic.twitter.com/LKErTJw41q — ίʆαɾία🥥 (@distanzaglobale) April 22, 2021

E’ scoppiata la polemica ad Amici 20 ed il pubblico della rete chiede soltanto alla produzione che Giulia Stabile, così come gli altri concorrenti, possano avere la possibilità di esprimere se stessi e la loro arte.