Maria Chiara Giannetta, chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Maria Chiara Giannetta, giovane e promettente attrice italiana, sarà protagonista della nuova fiction Mediaset “Buongiorno, mamma”.

Maria Chiara Giannetta è il nuovo volto femminile della fiction Mediaset: “Buongiorno, mamma” la vedrà accanto a Raoul Bova nei panni di protagonista. L’interprete foggiana mostra attitudini alla recitazione sin dalla tenera età. A 19 anni si trasferisce a Roma ed entra a far parte del Centro Sperimentale di Cinematografia.

Il debutto a teatro arriva nel 2011. Quello sul piccolo schermo, invece, giunge tre anni più tardi in una puntata di “Don Matteo”. In sala arriva nel 2016. Escalation che la porta ad essere considerata una delle maggiori rivelazioni dello spettacolo contemporaneo: attrice preziosa, fiore all’occhiello della cultura italiana.

Nome: Maria Chiara Giannetta

Età: 27 anni e 11 mesi

Data di nascita: 20 Maggio 1993

Luogo di nascita: Foggia

Segno zodiacale: Toro

Professione: attrice

Altezza: 163 cm

Peso: 50 Kg

Profili social: Instagram

Maria Chiara Giannetta carriera

Abbiamo potuto vedere le performance della giovane interprete anche in “Che Dio ci aiuti”, “Un passo dal cielo” e “L’allieva”. Al cinema ha ben figurato in “Bentornato Presidente”. L’attrice, parallelamente all’attività teatrale e cinematografica, non ha mai abbandonato gli studi: è laureata in Lettere e Filosofia, molto esperta di comunicazione e media. Questo fa sì che sia molto attiva su Instagram.

Vita privata e Instagram

Nella vita privata è molto riservata, quindi è possibile carpire pochi dettagli. Se non che coltiva un rapporto molto aperto con i fan proprio per arrivare al cuore della gente. La vetrina in Mediaset, con “Buongiorno, mamma” gioverà sicuramente al suo futuro professionale ancora in divenire.