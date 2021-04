Elettra Lamborghini ci ha abituati a look sfavillanti, stupendo soprattutto i fan in ogni puntata dell’Isola dei Famosi. L’outfit di Givenchy sfoggiato nell’ultima puntata ha conquistato le giovani donne italiane ma visto il prezzo, per imitarla servono alternative. Scopriamole!

Siccome 1990 euro per un abito possono spenderli in poche, nel caso vi siate innamorate del look di Elettra Lamborghini di lunedì 19 aprile firmato Givenchy, ecco di seguito alcune idee per un outfit total black a prezzi normali. Vediamo cosa comprare questa primavera.

Come copiare l’abito nero di Elettra Lamborghini

Stessa lunghezza e colore, ma taglio diverso, per la proposta di Patrizia Pepe. Il vestito “essential” in jersey elasticizzato ha una vestibilità slim, scollatura sia davanti che dietro con tulle stretch e costa 178 euro.

Di H&M è l’abito al polpaccio in tessuto di cotone leggero con lacci dietro. Il prezzo è di soli 29,99 euro; le spalline sottili e la cucitura con elastico rivestito in vita, esaltano i punti più magri e femminili in contrasto alla gonna svasata. Adatto soprattutto al giorno, da portare con un sandalo basso.

Ad un ottimo prezzo anche l’abito corto di Na-Kd (38,95 euro), impreziosito da una collana dorata sulla schiena, posizionata proprio a metà scollatura. Lo scollo alto e le maniche lunghe lo rendono la scelta migliore per una serata fuori, la lunghezza è mini quindi sia un sandalo con tacco alto che uno flat – meglio se con dettaglio che richiami la collana a catena color oro” staranno benissimo.

Nonostante la giovane età, Elettra Lamborghini è stata capace di crearsi come personaggio dallo stile unico, mai classico né tantomeno sobrio, non fa parte della sua natura. Senza perdere la vostra personalità, a volte è bello cambiare e, se proprio si vuole farlo, meglio ispirarsi a lei. L’effetto “a me gli occhi” è davvero assicurato.

Silvia Zanchi