Antonella Clerici, che sogno: la casa della conduttrice incanta i fan | FOTO

Antonella Clerici, protagonista su Raiuno con “È sempre mezzogiorno”, torna nella sua casa in Piemonte: l’abitazione è da sogno.

Passione per la natura, amore per l’ambiente. Queste le qualità che animano Antonella Clerici lontano dalle telecamere. La celebre conduttrice, che ha riportato la fascia televisiva dell’ora di pranzo ai fasti delle prime edizioni de “La prova del cuoco” con “È sempre mezzogiorno”, dopo il lavoro si rifugia nella propria residenza piemontese ad Arquata Scrivia.

Un paesino dalle atmosfere rurali dove panorami e scorci mozzafiato imperversano anche solo affacciandosi dalla finestra. Lei si gode la vista dalla sua casa in montagna: una vera e propria dimora dotata di ogni comfort possibile. Ampi spazi, camere molto spaziose, cucina e sala hobby. C’è tutto. Forse anche di più, considerando il giardino immediatamente fuori l’abitazione. Dove è possibile far sostare i cani.

Antonella Clerici, una casa da favola: le foto dell’abitazione

Antonella Clerici, da amante degli animali qual è, ha reso l’intera casa a misura di felino. In modo tale che anche la figlia possa giocare e divertirsi in un ambiente sano e soprattutto in mezzo al verde. Tante sono le attività della nota presentatrice: dalla cucina alle lunghe passeggiate con il compagno e la piccola Maelle. Occasioni per far entrare i follower nella casa tanto amata con qualche scatto furtivo che permette di constatare ancora meglio l’atmosfera fiabesca che circonda le mura.

Un ordine preciso, arredi barocchi e moderni, nel giusto mix fra classico e avanguardia con l’auspicio di non trascurare ogni anfratto dell’abitazione dandole il suo tocco personale. Dimora molto apprezzata anche dai colleghi che, nel corso della pandemia, hanno potuto carpire qualche particolare in più grazie ai collegamenti esterni. Un vero e proprio progetto di vita e architettura in cui trionfa il buon gusto e l’azzardo di chi ama – sempre e comunque – mettersi in gioco.