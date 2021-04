Gossip e spettacolo, le news del 21 aprile: Giulia Salemi contro Paul Gascoigne

Le migliori notizie sul gossip e lo spettacolo le trovi sempre sul Tg Pettegola. Oggi, protagonista indiscussa, è Giulia Salemi.

Sei il gossip e lo spettacolo sono le tue passioni, beh non puoi di certo lasciarti sfuggire il TG Pettegola. L’unico tg che ti tiene quotidianamente aggiornato sui maggiori fattori legati alla cronaca rosa, pronto a farti sapere solo e soltanto il meglio delle notizie legate ai tuoi vipponi.

Protagonista indiscussa del numero di oggi è Giulia Salemi che sul suo profilo Instagram si è espressa con Paul Gascoigne. L’ex calciatore ha fatto un gesto davvero terribile e poco signorile durante la diretta dell’Isola dei Famosi nei confronti di mamma Fariba e Giulia, supportata dai suoi fan, non ha potuto fare a meno di commentare il tutto, prendendo le difese di sua madre che è all’oscuro di tutto ciò e non solo.

Le migliori 5 news del gossip e spettacolo del Tg Pettegola del 21 aprile

Le migliori notizie di gossip e spettacolo si spostano ad una delle conduttrici più amate del piccolo schermo. Stiamo parlando di Alessia Marcuzzi che in occasione del compleanno di suo marito ha messo a tacere tutti i gossip riguardanti il suo matrimonio.

Si passa poi a Diletta Leotta e Can Yaman: i due si sono davvero lasciati? La conduttrice, raggiunta da Valerio Staffelli per Striscia La Notizia, ha rotto il silenzio raccontando la verità sul loro rapporto. Altra grande protagonista è Bianca Guaccero, che da qualche tempo è assente a Detto Fatto perché è risultata essere positiva al covid. Il pubblico si chiede quando tornerà a condurre il suo programma su Rai 2.

La prima puntata di #SalottoSalemi è ONLINE ORA su @MediasetPlay con la mia prima super ospite @daymelloreal 🐱💕 (Per vedere la puntata completa) ⤵️https://t.co/qs28y6Iopl pic.twitter.com/E8kMQyEXKB — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) April 16, 2021

Per ultima, ma non per importanza, Belen Rodriguez che ancora una volta è stata presa di mira, e pesantemente criticata, dal popolo della rete per non aver portato con sé il piccolo Santiago durante la sua recente vacanza.