Isola dei Famosi: Jeda lancia una provocazione ad Akash ma poi elimina ogni cosa

All’Isola dei Famosi è scoppiata la guerra tra Jeda e Akash? Il giovane ha lanciato una provocazione a quest’ultimo per poi cancellarla.

Quest’edizione dell’Isola dei Famosi sta appassionando il pubblico del piccolo schermo più che per quello che accade all’interno del programma ma quanto al di fuori tra ex concorrenti e le persone care ai naufraghi ancora in gioco. E’ il caso di Jeda, fidanzato di Vera Gemma, che fin dal debutto di quest’edizione non è passato inosservato agli occhi del pubblico del piccolo schermo, ma nemmeno a quelli della padrona di casa che ha confidato di non volerlo perdere in studio, per la sua giovanissima età.

Molto giovane sì, ma anche molto determinato. Tant’è che sul suo profilo Instagram ha lanciato una frecciata ad Akash Kumar per poi cancellarne ogni tracciata, ma agli utenti della rete nulla sfugge ed hanno ovviamente salvato il tutto.

E’ guerra tra Jeda e Akash all’Isola dei Famosi? La stories “incriminata”

Nuovi scontri, prove e tante emozioni: ecco una selezione dei momenti più belli della decima puntata di #Isola🌴https://t.co/BERnDrOtOs — Mediaset Play Infinity (@MediasetPlay) April 21, 2021



Il tutto sarebbe avvenuto dopo la diretta di lunedì scorso, in quanto un fan ha fatto notare al fidanzato di Vera Gemma che mentre lui la difendeva dagli attacchi di Ubaldo, Akash Kumar non avrebbe fatto altro che ridere tutto il tempo. Un po’ come se volesse prenderlo in giro, ha insinuato l’utente della rete in questione.

“Ma ti sei accorto che mentre parlavi Akash se la rideva?” gli ha scritto nel box lasciato da Jeda su Instagram in cui permette ai suoi fan di potergli porre qualche domanda ed è qui che arriva il bello: la sua risposta.

“Ma uno che si fa un’operazione per cambiare il colore dei suoi occhi, ti fa capire il personaggio” ha tuonato Jeda contro Akash dopo l’Isola dei Famosi. Ovviamente in men che non si dica la sua risposta ha rapidamente fatto il giro del web e a nulla è servito il suo eliminarla dalle Instagram stories perché gli utenti della rete avevano già prontamente salvato il tutto. Il pubblico però ora si chiede: per quale motivo prima attacca il bel modello indiano per poi ritirare ogni cosa?

Jeda, almeno per il momento, non ha dato alcuna spiegazione ma non si esclude che magari i due si siano chiariti in privato e per questo motivo abbia scelto poi di eliminare il contenuto dal suo Instagram, ma nulla di tutto ciò è ovviamente confermato ma si tratta di semplici supposizioni.

Sicuramente, durante la prossima diretta dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi indagherà meglio su tutta questa vicenda.