Akash Kumar, toccante retroscena sul suo passato: “Non lo sapevo nemmeno io”

Akash Kumar ha raccontato un retroscena sul suo passato, che mostra un lato completamente diverso di sé rispetto a quanto visto all’Isola.

Akash Kumar, nonostante il suo percorso all’Isola dei Famosi sia durato soltanto una settimana, è senza dubbio uno dei concorrenti più discussi e significativi di questa prima edizione condotta da Ilary Blasi. Tant’è che nonostante sia uscito, ormai, un po’ di tempo fa non si fa altro che parlare del suo breve percorso all’interno del programma.

Intervistato nelle scorse ore da Barbara d’Urso a Domenica Live, il bel modello indiano ha raccontato un toccante retroscena sul suo passato che sembrerebbe spiegare molti degli atteggiamenti che non gli hanno permesso di fare breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo che ha scelto di eliminarlo dal reality show di canale 5 alla prima occasione.

Akash Kumar a Domenica Live: “Ho preso antidepressivi. Ho dormito per giorni”

Akash Kumar, negli studi di Domenica Live, ha mostrato per la prima volta un lato completamente diverso della sua persona. Un lato più sensibile e fragile, che nulla ha a che fare con quanto dimostrato durante il suo breve percorso all’Isola dei Famosi.

Il bel modello indiano ha confidato di aver sofferto di depressione e, non molto tempo fa, di aver assunto tre anti depressivi che lo hanno fatto dormire per tre giorni. Tanto che lui stesso ammette che non sapeva se fosse in vita o meno.

“Tempo fa ho perso 19 kg“ ha confidato Akash durante il corso dell’intervista con Barbara d’Urso, mostrando un lato completamente diverso da sé rispetto a quando si è riportato con Ilary Blasi, a cui sembrerebbe aver mandato una frecciata dopo la sua ospitata all’Isola dei Famosi.

“Guardate le smagliature, la depressione, gli attacchi di panico, avevo già dichiarato nell’altro programma” ha poi proseguito. “Ero 72 kg, solo, mi ero lasciato, non ho mai fatto nomi. Non ho mai dichiarato il nome della mia fidanzata. Ho sofferto in silenzio. Per me è stata dura” ha ammesso con la voce tremante. “I miei attacchi di panico? A l’Isola ho avuto… quando succede mi sale l’ansia, devo uscire e non pensarci proprio, perché non sto bene“ ha ammesso di fronte a Barbara d’Urso.

“Poi ti dico la verità, ora svelo una cosa choc” ha poi ripreso il discorso, facendo riferimento al termine che la bella conduttrice partenopea è solita usare durante la messa in onda dei suoi programmi. “4 o 5 mesi fa, ho preso tre anti depressivi e ho dormito per quattro giorni. Non sapevo io neanche di essere al mondo. Adesso sto un po’ meglio” ha dichiarato. “Sono dislessico, io non so leggere, quando leggo vedo le parole all’incontrario. Poi anche il modo di parlare e di scrivere, lo devo migliorare. Soprattutto quando mi arrabbio non si capisce più nulla di quello che dico” ha poi concluso.

Akash Kumar parla degli attacchi di panico di cui ha sofferto e della dislessia #DomenicaLive pic.twitter.com/s8RZl5PWOn — Domenica Live (@domenicalive) April 18, 2021

Akash dopo l’Isola dei Famosi ha mostrato sicuramente un lato diverso della sua personalità, che forse potrebbe far comprendere numerosi aspetti della sua persona.