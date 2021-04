Isola dei Famosi, Brando Giorgi dopo l’operazione: “Devo difendermi”

Dopo l’Isola dei Famosi, Brando Giorgi è stato costretto a sottoporsi ad un’operazione ma ha tutte le intenzioni di tornare in studio.

Brando Giorgi è stato costretto a ritirarsi dall’Isola dei Famosi a causa di un problema agli occhi. Sul suo profilo Instagram, l’attore aveva confidato ai suoi fedeli sostenitori che è stato obbligato a prendere questa scelta, anche se a malincuore, in quanto sarebbe stato operato da lì a poco il suo abbandono. Ora, sempre sui suoi profili social, Brando Giorgi ha rotto il silenzio dopo l’operazione svelando com’è andato l’intervento subito e se andrà in studio una volta superato il periodo obbligatorio di quarantena per chi fa rientro dall’estero.

Brando Giorgi sarà in studio all’Isola dei Famosi? Le sue parole chiariscono tutto

Brando Giorgi, nonostante non sia rimasto in Honduras quanto sperato, è senza dubbio uno dei concorrenti indiscussi di quest’edizione, la prima condotta da Ilary Blasi, dell’Isola dei Famosi. L’attore, infatti, ha preso alcune scelte che hanno nettamente diviso il pubblico del piccolo schermo.

Alcuni, infatti, lo hanno apprezzato per aver scelto di staccarsi dal gruppo e per volersi vivere la sua avventura in solitaria, mentre altri non hanno ben visto questa sua scelta. Trovando anche di cattivo gusto il non aver salutato Beppe Braida, che è stato costretto ad abbandonare il programma a causa delle condizioni di salute dei suoi genitori.

Brando, dopo essersi sottoposto all’intervento agli occhi, ha spiegato come sta ora e se ha intenzione di presentarsi in studio da Ilary Blasi una volta terminato il periodo di quarantena obbligatorio per chi fa rientro dopo un’esperienza all’estero.

“Allora eccoci qua, scusatemi se sono con gli occhiali da sole, mi sento un po’ sciocchino, ma non è un bel vedere“ ha esordito l’attore durante una diretta sui social. “Mi sono collegato per tranquillizzare tutti voi. L’operazione è andata proprio bene“ ha rassicurato Brando, confidando che dovrà stare sotto osservazione ancora per qualche tempo. “Devo stare steso per questi due giorni, poi ne avrò ancora per parecchi giorni”.

“Mi sono arrivati tanti, tanti messaggi di solidarietà. Mi ha fatto tanto piacere. Siete in tanti, vi ringrazio perché mi state dando una grande forza tutti quanti” ha poi continuato, spendendo belle parole nei confronti di quei telespettatori che hanno compreso e supportato le sue scelte. “Quindi vi dico grazie, grazie, grazie e certamente vi terrò aggiornati. Spero quanto prima di riuscire ad andare in trasmissione per provare a difendermi un po’, ciao a tutti” ha poi concluso, rendendo chiare, ora più che mai, le sue intenzione di voler tornare in studio per avere un ultimo confronto con i suoi compagni di viaggio.

Brando Giorgi all’Isola dei Famosi, che piaccia o meno il suo personaggio, ha sicuramente stravolto le dinamiche del gioco, rendendo il suo percorso decisamente interessante agli occhi del pubblico del piccolo schermo degli italiani.