Anche Barbara D’Urso non resiste al richiamo della nail art e sfoggia una manicure irresistibile, con unghie in perfetto stile dark. Semplicemente divina!

Manicure e dintorni. Continua il nostro viaggio tra le vip di casa nostra, alla ricerca delle ultime tendenze. Con l’inizio della bella stagione, siamo tutte pazze per la nail art. Siamo alla ricerca dello smalto giusto, del colore più accattivante da abbinare a questa o a quella mise.

Avere mani sempre curate è l’ambizione di quasi tutte le donne. Anche influencer, modelle e donne dello spettacolo sono molto attente alla loro manicure. Dopo quella di Chiara Ferragni, delicata e raffinata al contempo, e quella di Chiara Nasti, di un rosso lacca graffiante, ora tocca alla manicure di Barbara D’Urso.

La prima donna delle reti Mediaset ha sfoggiato unghie in stile dark su Instagram. Gli scatti hanno attirato subito l’attenzione dei suoi seguaci. La D’Urso può vantare un tesoretto di oltre 2,8 milioni di follower. Scopriamo di più sulla nuova manicure della conduttrice di Pomeriggio Cinque e Live non è la D’Urso.

Barbara D’Urso sfoggia unghie in perfetto stile dark

Barbara D’Urso fa sempre scuola quando si parla di ultime tendenze. E’ così per abbigliamento, accessori, trucco, capelli, scarpe e… manicure! Il volto noto del piccolo schermo ha mostrato la sua ultima manicure ai fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Carmelita (come ama farsi chiamare simpaticamente) va controcorrente rispetto a molte sue college. Per questo inizio di primavera-estate 2021 sceglie una manicure dark.

Smalto nero (probabilmente colata) su unghie non molto lunghe. Uno stile deciso e graffiante, in linea con la sua personalità forte, determinata e spumeggiante.

Chi pensava che lo smalto nero fosse il must have della stagione invernale dovrà ricredersi. Non è così, a detta di molti professionisti della nail art. Il nero, per essere sempre al top, deve essere glossy e brillante. Lo sa bene Barbara D’Urso che lo adora.

La conduttrice ama gli smalti scuri. Spazia dal nero, al bluette, passando per il verde petrolio e così via. Ma, a volte, predilige anche gli smalti fluo, su tutti il giallo o il verde acqua.

In uno scatto con il suo amico Fido postato su Instagram, Barbara D’Urso sfoggia una manicure impeccabile. Ancora una volta la presentatrice predilige il nero, che è il trend del momento perché è elegante e facile da abbinare.

Ma c’è di più: lo smalto nero esalta le mani e anche i gioielli. Un dettaglio che, certamente, non sfugge a Barbara D’Urso. La conduttrice di Mediaset ama indossare anelli eccentrici, spesso di grandezza importante.

Se sei a caccia di nuove idee per la tua prossima manicure, allora puoi ispirarti a quella di Barbara D’Urso. Il risultato è davvero strepitoso, provare per credere!