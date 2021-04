Vip e dintorni, tutti pazzi per le unghie! Anche Giulia De Lellis sfoggia la sua nuova manicure d’inizio primavera, dallo stile deciso e graffiante. Scopri subito di più!

Ogni donna desidera avere una manicure perfetta, o quasi. E’ l’ambizione anche delle vip di casa nostra, che fanno sfoggio sui social media delle nuove tendenze per la primavera-estate 2021.

Abbiamo già parlato delle unghie in tiro di Chiara Ferragni, che ha postato di recente su Instagram alcune foto della sua nuova manicure. L’influencer milanese ha scelto uno smalto nude semplicemente divino, applicato su unghie non troppo lunghe. Questione di comodità? Forse. Vero è, comunque, che il risultato è pazzesco. Ferragni promossa a pieni voti!

Per ogni manicure che si rispetti bisogna avere una buona base. E’ molto meglio se le unghie di partenza sono bianche e senza macchie. Le unghie ingiallite sono tipiche di chi fuma ma anche di chi ha malattie metaboliche. Comunque ci sono dei rimedi naturali per tentare di sbiancarle in poche mosse.

Puoi provare con una soluzione cremosa fai da te, con bicarbonato di sodio e acqua ossigenata. Oppure puoi preparare una soluzione di acqua calda a cui aggiungere sale e limone e nella quale immergere le unghie, lasciandole in ammollo per 10-12 minuti.

Lunghe o corte, delicate o graffianti, le unghie sono sempre la nostra passione! Anche Giulia De Lellis ha sfoggiato la sua nuova manicure su Instagram. Scopri di più e magari prendi spunto dal suo stile!

Unghie da Vip: quelle di Giulia De Lellis sono da urlo!

La primavera è iniziata e le vip di casa nostra fanno a gara per sfoggiare sui social media nuove mise più sbarazzine, accessori all’ultimo grido, capelli e make-up perfetti e unghie sempre al top.

Dopo Chiara Ferragni, Chiara Nasti (che ha scelto unghie lunghe e seducenti, di colore rosso intenso) è la volta di Giulia De Lellis. La ‘reginetta’ delle influencer, che vanta su Instagram un seguito da oltre 5 milioni di follower, ha mostrato la sua ultima manicure, realizzata dal centro estetico di fiducia, con tanto di tag nel video che mostra il risultato finale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Giulia De Lellis ha scelto un nude look, con toni del rosa cipria e del bianco latte. Perfetto da abbinare con ogni mise, da quella più casual a quella più ricercata.

Le sue unghie (ovviamente ricostruite) sono extra lunghe e con punte leggermente tondeggianti. Molto belle da vedere ma chissà quanto comode. Forse non tanto! Ma a Giulia De Lellis, però, donano. In fondo lo smalto nude è un po’ come il ‘fondotinta delle unghie’ e c’è una tonalità per ogni carnagione.

La De Lellis punta tutto su unghie delicate ma, al contempo, dallo stile ‘graffiante’. Ma cosa dicono i follower della nuova manicure? Le opinioni sono contrastanti. C’è chi apprezza e chi no. “Orrende le unghie troppo lunghe” – scrive Melania C. “Ti stanno meglio corte” – commenta invece Giulia F. “Che unghiette, wow, stratosferiche” – dice invece Mariagrazia C.

I follower si dividono un po’ sulla manicure ma il risultato non cambia. Tutto ciò che propone Giulia De Lellis diventa un nuovo trend. E’ così per abbigliamento, accessori, make-up, tempo libero, viaggi e molto altro ancora.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

L’influencer 25enne romana lascia il segno, è sempre al passo e sa stupire anche solo con una nuova colata unghie.