Lo smalto rosso è sempre un must have! Scegliendolo, non si sbaglia mai. E’ perfetto per ogni look, da quello più casual a quello più ricercato. Anche Chiara Nasti lo ha preferito agli altri colori!

Quello della nail art è un piccolo mondo in continua evoluzione. Per le unghie cambiano tendenze e colori praticamente ogni anno. Senza contare i suggerimenti degli esperti del settore, soprattutto in concomitanza con i cambi di stagione. Ecco quali sono i trend per la primavera-estate 2021. Chedonna.it li ha raccolti tutti per te!

Avere mani sempre in ordine è il vezzo di tutte le donne. Le unghie dicono tanto sulla personalità. Possono essere lunghe, medie o corte a seconda dello stile che si preferisce ma anche della comodità ricercata.

Per una manicure perfetta è importante che, di base, ci siano unghie di qualità. E’ fondamentale che siano resistenti e, possibilmente, sane e senza macchie. Puoi anche provare a sbiancarle tu. Ci sono almeno 5 rimedi naturali che devi assolutamente provare.

Anche le donne dello star system vanno pazze per la nail art. Sembra quasi che facciano a gara, sui social, a rilanciare la tendenza del momento. Scopriamo insieme che stile ha scelto Chiara Nasti, una delle influencer italiane più conosciute ed amate.

‘Unghie Vip’: Chiara Nasti le porta lunghe e rosse

E’ una delle reginette dei social media. Su Instagram vanta un seguito di ben 1,9 milioni di follower. Di chi stiamo parlando? Ovviamente di Chiara Nasti, modella, fashion blogger e nota influencer.

Tutto ciò che indossa o propone la bellissima 23enne napoletana, diventa una tendenza indiscussa. Vale per capelli, trucco, abiti, accessori, vacanze e, persino, per la nail art! La modella lancia mode e stili che lasciano sempre il segno! Per avere una idea, basta vedere i like per ogni suo post su Instagram. Ma è seguitissima anche su Tik Tok.

In alcuni recenti scatti Chiara Nasti ha sfoggiato una manicure perfetta. Unghie lunghe, ben sopra la media, punte leggermente quadrate e colore deciso! L’influencer ha scelto il rosso, che è sempre un must have.

Dagli scatti che ti proponiamo, potrai notare che la modella porta le unghie rosse sia con delle mise casual che con altre più ricercate. Quindi è da sfatare il mito che sono adatte soltanto per i look di eventi particolari. Nulla di tutto ciò, ce lo dice la Nasti! Sono sempre belle da vedere e ideali per comunicare eleganza, bellezza, sensualità.

E tu, come ami portare le unghie? Se più per lo stile nude look oppure ami osare? Se ti piace uno stile più deciso allora perché non seguire il suggerimento della Nasti? Prendi subito spunto dalla sua irresistibile e graffiante manicure!