Akash Kumar pubblica una serie di storie su Instagram dopo la frecciatina di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi 2021: “Li ho asfaltati”.

Akash Kumar pubblica una serie di storie su Instagram dopo il suo intervento all’Isola dei Famosi 2021 e i fans pensano ad una replica ad Ilary Blasi che, in diretta, gli ha lanciato una frecciatina. Il modello, durante la puntata del reality show trasmessa il 12 aprile, è entrato in studio dove, oltre a potersi confrontare con la conduttrice, ha avuto un acceso botta e risposta con Tommaso Zorzi.

Dopo i confronti, il modello, su Instagram, ha pubblicato una strana storia che gli utenti hanno interpretato come una nuova frecciatina alla conduttrice e agli opinionisti dell’Isola dei Famosi 2021, ma cosa ha detto nel dettaglio Akash?

Akash Kumar risponde alle critiche dopo il confronto all’Isola dei Famosi 2021 con Tommaso Zorzi: “Non sono un paracu*o”

Durante una diretta su Instagram, Akash Kumar aveva punto Ilary Blasi affermando di conoscerla solo come la “moglie di Francesco Totti”. In diretta, durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2021, la conduttrice ha replicato al modello con una battuta che ha conquistato il web.

“Ciao Akash, come va? Benvenuto. Io sono Ilary Blasi, perché mi sa che non mi conoscevi tanto, quindi ho deciso di ripresentarmi”, ha detto la Blasi.



Dopo l’intervento in diretta, tra le storie di Instagram, come fa sapere Biccy, Akash ha pubblicato un breve video in cui dice: “Li ho asfaltati”. Sarà l’ennesima replica del modello?

Akash, tuttavia, ha anche pubblicato altri video in cui risponde a chi lo ha accusato di essere un paracu*o per aver parlato degli attacchi di panico di cui ha sofferto.

“Prima di entrare all’Isola avevo perso 18 chili, ho sofferto di attacchi di panico e depressione. Per me questa era una sfida. Là avevo anche uno psicologo. L’isola mi ha aiutato molto, anche avere conosciuto compagni come Brando Giorgi, Paul Gascoigne che mi hanno fatto capire tante cose. Mi dispiace che sia venuta fuori la parte arrogante di me”, ha detto il modello in studio.

Su Instagram ha così spiegato il motivo per cui ha deciso di parlare di tale argomento. “A chi mi dice che sono un paracu*o perchè ho parlato degli attacchi di panico, auguro comunque una buonanotte e ringrazio tutti quelli che, bene o male, mi sostengono”, afferma il modello.

Il capitolo Akash all’Isola dei Famosi 2021 si arricchirà di nuovi particolari o sarà definitivamente chiuso?