Ci sono almeno cinque tipologie di uomini dai quali è meglio tenersi alla larga. Scopri quali sono.

Quando si conosce qualcuno e si iniziano a provare le prime emozioni, può capitare di non voler vedere determinati segnali ai quali sarebbe invece importante prestare attenzione.

Dopotutto, l’amore è cieco ma solo per i primi tempi. Ed onde evitare di pentirsi a relazione ormai avviata è sempre bene restare con gli occhi ben aperti. Esistono infatti almeno cinque tipi di uomini che per quanto affascinanti sarebbero da evitare. Pronta a scoprire di quali si tratta?

I cinque tipi di uomo da cui stare alla larga

Per far si che la tua storia d’amore sia positiva non solo durante la fase dell’innamoramento ma anche a relazione ormai avviata, è bene porre l’attenzione su alcuni modi di fare che sono spesso indicatori di difetti importanti.

Difetti che, inutile dirlo, possono rendere una relazione davvero difficile da vivere. Scopriamo quindi le cinque tipologie di uomo da imparare a riconoscere subito e quali sono i punti chiave da non lasciarsi sfuggire.

Il mammone. Iniziamo da uno dei più temuti e discussi da sempre. L’uomo mammone spesso appare dolce e comprensivo, a tratti remissivo ed in grado di comprenderti come pochi altri al mondo. Tutto ciò dipende dal fatto che prima di te c’è già una donna che è abituato a capire e rendere felice e questa è la sua mamma.

Per quanto sia bello avere accanto qualcuno che ha un buon rapporto con la madre e che per questo sia più vicino al mondo femminile, un mammone rappresenta sempre una grande incognita. Il vostro sarà infatti un rapporto a tre in cui spesso, il parere di sua madre conterà più del tuo. Sicura che di volere questo?

Il vanesio. È vero, un uomo sicuro di se e dei suoi mezzi ha sempre un certo fascino. Ci sono però dei limiti che non andrebbero mai superati. E se alla sicurezza si mescola anche la vanità, forse non si tratta della persona che desideri avere al tuo fianco. Un vanesio, infatti, tende a mettere se stesso e i propri interessi davanti a tutto, desidera stare al centro dell’attenzione e non ama che sia tu a farlo al suo posto.

Condividere una vita a due può risultare davvero sfibrante. Per questo motivo è molto meglio porsi da subito le giuste domande e capire se forse non è il caso di lasciar perdere e puntare altrove.

Il bugiardo cronico. Ti sembra che si contraddica spesso e che abbia un po’ troppi segreti? Meglio prestare attenzione. Perché tra gli uomini da cui stare alla larga c’è anche il bugiardo cronico. Una persona che non è facile possa cambiare perché spesso quasi non si rende conto del suo modo di fare. Purtroppo, starci insieme significa entrare nel suo mondo di bugie e restarne coinvolte non è sempre piacevole. Molto meglio troncare le cose finché si è in tempo.

LEGGI ANCHE -> Non tolleri più alcuni atteggiamenti del tuo partner? Ecco come trovare un compromesso (e vivere felici)

Il bambinone. Un uomo che non ama prendersi le sue responsabilità non è mai qualcosa di positivo. E se è vero che i così detti bambinoni sono sempre allegri e pronti a far divertire è anche vero che nella vita a volte occorre anche rimboccarsi le maniche e agire. Sicura di voler essere sempre l’unica a farlo?

Per quanto lui riesca a farti rallegrare nelle giornate buie, per un rapporto equilibrato e nel quale sia possibile crescere insieme è importante sapere di poter contare su una spalla anche nei momenti di difficoltà. Un punto sul quale dovresti seriamente riflettere.

Il Don Giovanni. Questa è probabilmente la tipologia di uomo più temuta. E questo sebbene riscuota sempre una certa attrattiva. Se i modi affascinanti che usa di te sono anche quanto mette in atto con altre donne, però, la magia tende a svanire. Meglio chiudere le cose finché si è in tempo che dopo aver costruito una relazione importante.

Perché anche se promette di poter cambiare per amore, la verità è che ciò gli risulterà davvero difficile e presto o tardi, o alla prima discussione, tornerà a mettere in atto le sue capacità da vero corteggiatore.

A volte notare certi difetti è davvero difficile ma con la giusta attenzione, basterà poco per capire con chi si ha a che fare. E farlo aiuterà quantomeno ad evitarsi delle sofferenze in futuro. Ovvero quando la storia ed il tipo di coinvolgimento saranno tali da rendere la vita davvero difficile.