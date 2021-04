Per la primavera prendi esempio da Paola Turani e scopri come anche un paio di bermuda possono diventare glamour e molto seducenti.

La bella stagione arriva e con essa la voglia di trascorrere del tempo all’aria aperta, ovviamente però con il giusto outfit.

Se siete in cerca di ispirazione per un look da gita fuori porta o da scampagnata nel verde in vostro soccorso viene niente meno che la regina dello stile casual, Paola Turani, l’influencer che ha recentemente annunciato la sua prossima maternità.

L’influencer ha infatti proposto attraverso il suo profilo Instagram un look molto interessante, tutto giocato sui colori della natura, leggero e perfetto per la primavera che stenta un po’ a decollare. Che ne dite, proviamo a copiarlo insieme?

Copia il look di Paola Turani in bermuda

129 euro per gli shorts firmati MVP WARDROBE, 239 euro per la giacca della stessa griffe, 440 euro per il cappello Borsalino. Se a tutto ciò aggiungiamo poi camicia e stivali arriviamo a un look da circa mille euro. Che ne dite, possiamo fare di meglio?

Iniziamo dagli accessori. Su Asos abbiamo trovato un fedora di My Accessories London color cuoio con fascia in tinta a 20,90 euro. Leggermente più scuro di quello della Turani ma comunque in grande armonia con il look.

Per i pantaloni invece siamo andati su Zalando e abbiamo trovato un modello molto interessante di Arket al costo di 79,99 euro.

Un po’ più complicato il discorso giacca dato che la Turi indossa un modello dalla lunghezza particolare ma anche dalle rifiniture molto minuziose.

L’equivalente perfetto è impossibile da trovare ma su Asos abbiamo scovato un’alternativa interessante al costo di 199,99 euro. Si tratta di un modello con zip ma della stessa lunghezza e di colore molto simile a quello dell’originale. La marca è Freaky Nation.

Con questi tre capi abbiamo raggiunto una totale di circa 300 euro, 500 in meno della base di partenza del look sfoggiato da Paola Turani. Non male, vi pare?

A voi adesso la palla: proverete a ricopiare questo outfit? Qua sotto tutte le alternative che abbiamo selezionato messe a confronto con i capi originali.