Tina Cipollari, lo scherzo crudele a Uomini e Donne nel 2001

Vi ricordate lo scherzo tremendo realizzato a Uomini e Donne nel lontano 2001? Vi rinfreschiamo noi la memoria.

Sono passati ben 20 anni da quello scherzo unico e crudele realizzato ai danni di Tina Cipollari. Era il 2001 e più nel dettaglio eravamo negli studi di Uomini E Donne. Maria De Filippi aveva esordito con: “è una puntata per te! Per celebrarti”.

Nel corso degli anni sono stati tanti gli scherzi realizzati alle spalle di Tina, dalla costumista alla truccatrice: “La redazione mi spiegava che ci sono stati alcuni problemi con il trucco”, racconta Maria. Tina prontamente risponde: “Ma che ne so, era pazza!”.

Ma lo scherzo più pazzo e crudele di tutti, risale al 2001 quando negli studi di Uomini e Donne sono arrivate le forze armate per arrestare l’opinionista più discussa e chiaccherata d’Italia. Ricordiamolo insieme!

Lo scherzo di Maria De Filippi a Tina Cipollari nel 2001

Non molti si ricordano che Tina Cipollari ha esordito a Uomini e Donne proprio nel 2001 in veste di corteggiatrice prima e di tronista dopo. Tina è poi rimasta nello studio fino ad oggi, diventando al tempo stesso un’icona del programma. La sua frase: “No Maria io esco” è ormai entrata nel vocabolario di tutti gli italiani. Oggi non nasconde il suo odio nei confronti di Gemma Galgani. Ma vi ricordate quello scherzo atroce realizzato alle sue spalle nel lontano 2001, ossia 20 anni fa?

Nel 2001 avevano fatto credere a Tina di avere qualche spillo sulla sua personale seduta rossa o forse nel suo vestito. “Che giornata strana” dice Tina. In effetti in quel giorno la truccatrice aveva toppato con il trucco e la costumista con il vestito?

Nell’occasione dello scherzo, Tina era stata portata con la complicità della produzione in un negozio di abbigliamento. In quella occasione il negozio era stato rivestito di telecamere e come racconta Maria De Filippi al suo pubblico, la complice aveva compiuto dei furti nel negozio motivo per il quale Tina Cipollari è stata arrestata in diretta televisiva.

Maria intervista i carabinieri che esordiscono dicendo: ” C’è un problema qui che riguarda la signora Tina Cipollari, pare che la titolare di un negozio abbia esporto denuncia per la sottrazioni di oggetti da un negozio”. La faccia di Tina rimarrà per sempre nella storia.